Samsung Galaxy S23 FE è stato presentato ufficialmente circa tre settimane fa ed è già disponibile all’acquisto in alcuni Paesi, Stati Uniti compresi. Per il momento non è ancora arrivato sul mercato italiano (e non solo): questa differenza potrebbe portare a qualche “problemino” con la questione legata agli aggiornamenti software, con Samsung che potrebbe persino spingersi a cinque versioni di Android. Vediamo perché.

Samsung Galaxy S23 FE arriverà in Italia con Android 14, ma è già uscito con Android 13

Sempre che il produttore sud-coreano non abbia fatto un errore (e non sembra), Samsung Galaxy S23 FE debutterà in Italia e in altri Paesi europei direttamente con One UI 6 e Android 14. Questo entro la fine del 2023 (non c’è ancora una data certa, ma Samsung ha parlato di “più avanti nel corso dell’anno“). La casa di Seoul ha infatti indicato nella lista di caratteristiche per il nostro mercato la presenza dell’ultima versione del robottino, mentre negli Stati Uniti e in altri mercati lo smartphone ha già debuttato con Android 13 e One UI 5.1 (visto che ancora deve debuttare la One UI 6 stabile sulla serie Galaxy S23, con la fase beta agli sgoccioli).

Con flagship e dispositivi di fascia media e alta, Samsung promette ultimamente quattro versioni di Android e almeno cinque anni di patch di sicurezza: sappiamo ad esempio che la serie Galaxy S23 dovrebbe arrivare fino ad Android 17, ma per Galaxy S23 FE le cose sembrano complicarsi un po’. Lo smartphone è uscito negli Stati Uniti con Android 13 e di conseguenza dovrebbe arrivare ad Android 17 esattamente come la serie “principale”, ma in Europa uscirà con Android 14, con gli utenti che si aspetteranno dunque aggiornamenti fino ad Android 18.

Cosa farà Samsung? Rilascerà l’eventuale Android 18 solo in alcuni Paesi? Per gli utenti italiani e degli altri Paesi “ritardatari” sarebbe una delusione fermarsi a “soli” tre update con Android 17 (anche se discrepanze tra mercati sono già capitate in passato), quindi è possibile che il produttore possa uniformare tutto e arrivare comunque fino ad Android 18 a livello globale. Questo vorrebbe dire spingersi fino a cinque major update per i modelli già in commercio (come quelli statunitensi), e per Samsung (e non solo) sarebbe un record.

Torneremo sull’argomento non appena avremo maggiori informazioni, magari anche prima dell’effettivo lancio di Samsung Galaxy S23 FE sul mercato italiano.

