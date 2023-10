La settimana scorsa Google ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento ad Android 14 per i telefoni della serie Google Pixel e ha pubblicato il codice sorgente per il progetto AOSP.

Il colosso di Mountain View ha anche assicurato che l’aggiornamento sarà esteso ai telefoni Nothing e nelle scorse ore il produttore ha confermato su X il lancio imminente del programma Nothing OS 2.5 Open Beta per Nothing Phone (2).

Andoid 14 sta per sbarcare su Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) è stato lanciato a luglio con a bordo Android 13 e Nothing OS 2.0 e questo aggiornamento a Nothing OS 2.5 dovrebbe portare con sé diverse novità.

Ricordiamo che il precedente modello, Nothing Phone (1), a maggio è stato tra i device per i quali è stata rilasciata la versione Developer Preview di Android 14.

Android 14 introduce numerose nuove funzionalità, tra cui un selettore migliorato per semplificare il processo di personalizzazione di sfondi e schermata home, il supporto per le immagini HDR con la tecnologia Ultra HDR (garantisce che le immagini visualizzate abbiano colori vivaci, siano più luminose e con ombre più profonde), miglioramenti nella condivisione dei dati e nella sicurezza dei dispositivi (gli utenti saranno incoraggiati a impostare un PIN a sei cifre, semplificando il processo di sblocco del dispositivo).

Ed ancora, tra le novità di Android 14 vi sono anche le notifiche flash, miglioramenti per le impostazioni di accessibilità e altre funzionalità inclusive per la vista e l’udito.

Il team di sviluppatori del produttore ha precisato che ulteriori dettagli sul rilascio di Nothing OS 2.5 Open Beta 1 per Nothing Phone (2) e sulle istruzioni su come partecipare al programma di test saranno disponibili domani. In sostanza, Nothing vuole essere sicura di aver perfezionato tale update prima del suo rilascio su larga scala

Ai possessori di questo smartphone non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.

