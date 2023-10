Dopo mesi di indiscrezioni, è finalmente arrivato il momento della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S23 FE, atteso nuovo smartphone di fascia alta del colosso coreano.

A due anni dall’ultima apparizione, la serie Fan Edition di Samsung torna più forte che mai con un modello che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare tantissimi utenti, forte di un prezzo più aggressivo rispetto a quelli della serie Samsung Galaxy S23.

Nessuna sorpresa per Samsung Galaxy S23 FE

In Rete da mesi si susseguono le anticipazioni sulle caratteristiche di questo smartphone e, pertanto, non ci sono grosse sorprese su quella che è la sua dotazione tecnica.

Queste sono le sue principali caratteristiche:

display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate adattivo (da 60 a 120 Hz)

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o Samsung Exynos 2200 (a seconda dei mercati)

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria interna

connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

fotocamera frontale da 10 megapixel (F/2.4, FoV 80˚)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (F/1.8, FoV 84˚), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (F2.2, FoV 123˚) e teleobiettivo da 8 megapixel (zoom ottico 3x, F/2.4, FoV 32˚)

scocca resistente a polvere e acqua (certificazione IP68)

batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W e alla ricarica wireless inversa)

Android 13 con interfaccia One UI 5.1

dimensioni: 76,5 x 158 x 8,2 mm

peso di 209 grammi

Per quanto riguarda il design, Samsung Galaxy S23 FE rimane fedele a quello della serie S, con una finitura premium e nuovi colori vivaci (Mint, Cream, Graphite, Purple Indigo e Tangerine).

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy S23 FE farà il suo esordio ufficiale in alcuni Paesi già domani (nelle settimane successive la sua disponibilità dovrebbe ampliarsi). Negli Stati Uniti lo smartphone sarà disponibile a partire da 599 dollari, pari al cambio a circa 570 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire prezzo e disponibilità del device in Italia.