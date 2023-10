Anche quella di oggi è una giornata ricca di aggiornamenti per gli smartphone Android (e non solo): immancabile Samsung, che sta rilasciando novità per Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G, ma ci sono anche OPPO con la beta di ColorOS 14 per OPPO Find X6, Find X5, Reno10 Pro+ e Reno9 Pro+, e OnePlus con la beta di OxygenOS 14 per OnePlus 10 Pro e OnePlus 11R e nuove patch per OnePlus Nord 3; infine sono disponibili aggiornamenti per Motorola Razr+ e per lo smartwatch Amazfit Falcon. Andiamo con calma a scoprire tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52, A52 5G, Galaxy Z Flip e Z Flip 5G

Partiamo da Samsung con quattro smartphone che stanno ricevendo le patch di sicurezza di ottobre 2023. Galaxy A52 e Galaxy A52 5G vanno a braccetto e ricevono le più recenti correzioni di sicurezza con i firmware A525FXXS6DWI1 e A526U1UESBEWI2 (A526USQSBEWI5 per i brandizzati), a partire da alcuni Paesi europei e non solo (il primo) e dagli Stati Uniti (il secondo). Solo qualche giorno fa vi avevamo segnalato un aggiornamento simile per il fratello Galaxy A52s 5G.

Aggiornamento simile anche per Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G, che stanno accogliendo in queste ore negli Stati Uniti i firmware F700U1TBU8JWI2 (F700USQU8JWI2 per i brandizzati) e F707U1UEU6IWI2. Anche in questi casi le principali novità sono costituite dalla patch di sicurezza di ottobre 2023.

Come abbiamo visto nel consueto bollettino della casa di Seoul, le patch comprendono 34 correzioni rilasciate da Google unite a 12 implementate da Samsung per i suoi stessi dispositivi. La maggior parte delle vulnerabilità corrette sono di livello alto o moderato, ma ce ne sono un paio di livello critico (CVE-2023-28581 e CVE-2023-40129). Per il resto le nuove release includono solo miglioramenti generici di stabilità e qualche eventuale bugfix non specificato.

Per novità più consistenti dovremo attendere One UI 6 e Android 14: dei quattro modelli citati qui sopra, purtroppo solo Galaxy A52 e Galaxy A52 5G riceveranno l’update (attualmente è in corso la fase beta).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+

Restiamo su Samsung perché a sorpresa è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+. Il trio di flagship 2019 avrebbe raggiunto la fine del periodo di supporto software già da qualche mese (attualmente in Italia si trova fermo alle patch di marzo 2023), ma Samsung sta comunque distribuendo un ulteriore update: per ora il firmware HWI1 è stato avvistato in Messico sui modelli brandizzati Telcel, e integra patch di sicurezza più recenti (quelle di settembre 2023, per essere precisi).

Non sappiamo al momento se si tratti di un aggiornamento pensato esplicitamente ed esclusivamente per i modelli dell’operatore messicano. In ogni caso dovremmo trovarci di fronte a una piccola eccezione: non vedremo allungarsi il periodo di supporto da parte di Samsung.

Novità aggiornamenti OPPO Find X6, Find X5, Reno10 Pro+ e Reno9 Pro+

Cambiamo marchio perché ci sono novità per OPPO Find X6, Find X5, Reno10 Pro+ e Reno9 Pro+: gli smartphone entrano infatti a far parte del programma di beta pubblica della ColorOS 14 basata su Android 14. Il programma di test sta raggiungendo in queste settimane sempre più modelli, e questa volta tocca a quelli citati. Dopo una fase di beta chiusa a un numero ristretto di utenti, OPPO Find X6, Find X5, Reno10 Pro+ e Reno9 Pro+ accolgono ColorOS 14 beta a livello pubblico, naturalmente per coloro che aderiscono. Il programma è stato aperto in Cina e sta cercando volontari, per cui tra qualche giorno dovrebbero essere rilasciati i primi firmware.

La casa cinese consiglia ovviamente di eseguire un backup dei dati più importanti prima di procedere con l’installazione. Le versioni di test possono essere instabili e dare problemi, e il rischio di dover eseguire reset o di incorrere in blocchi è reale. La presentazione della ColorOS 14 avverrà a metà novembre, dunque non ci aspettiamo un rilascio stabile prima di allora.

Novità aggiornamenti OnePlus 10 Pro, OnePlus 11R e OnePlus Nord 3

Restiamo sulle beta con OnePlus 10 Pro e OnePlus 11R, che dopo la fase Closed Beta accolgono la OxygenOS 14 Open Beta 1 con Android 14. Naturalmente sono stati corretti molti bug e risolti diversi problemi, in modo da rendere i firmware un po’ più stabili per l’utilizzo da parte di un pubblico più ampio.

Il changelog per OnePlus 10 Pro riporta le seguenti novità:

Migliorato il servizio cloud di Google Foto

Migliorata la stabilità generale del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni

Aggiornato il design Aquamorphic con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un’esperienza più confortevole

Aggiunte suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica del sistema

Aggiunta una schermata Always On Display per il monitoraggio delle emissioni di carbonio evitate con gli spostamenti a piedi

Vengono segnalati problemi con la modalità scura in alcune applicazioni e con il sensore di prossimità durante le chiamate, oltre a qualche difficoltà nell’utilizzo del mirroring dello schermo.

Come detto, anche OnePlus 11R sta accogliendo la OxygenOS 14 Open Beta 1. Le novità in questo caso sono le seguenti:

Aggiunta la funzionalità File Dock che consente di trascinare i contenuti dalla dock ad altre app e su più dispositivi

Migliorato il servizio cloud di Google Foto

Migliorata la gestione delle autorizzazioni riguardanti foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app

Migliorata la stabilità generale del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni

Aggiunto il supporto per frequenze di aggiornamento specifiche per le app per migliorare l’esperienza utente

Aggiornato il design Aquamorphic con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un’esperienza più confortevole

Aggiunte suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica del sistema

Aggiunta una schermata Always On Display per il monitoraggio delle emissioni di carbonio evitate con gli spostamenti a piedi

Anche qui vengono già segnalate alcune criticità, in particolare riguardanti la connettività, le chiamate e il sensore di prossimità.

Restiamo su OnePlus perché è in distribuzione un nuovo aggiornamento per OnePlus Nord 3, questa volta sul canale stabile. Lo smartphone sta accogliendo OxygenOS 13.1.0.592, che porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2023 e qualche altra novità. Più precisamente il nuovo firmware offre una riduzione del consumo energetico durante i momenti di standby e quando sono in uso alcune applicazioni, oltre a miglioramenti e ottimizzazioni per la qualità fotografica in determinati scenari.

L’update è in distribuzione a partire dall’India e raggiungerà tutti i mercati nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamento Motorola Razr+

Cambiamo ancora marchio perché anche Motorola Razr+ sta accogliendo un nuovo aggiornamento software. In attesa di indicazioni su Android 14, in distribuzione negli Stati Uniti c’è la versione T1TZS33.3-62-25-1-7 con le patch di sicurezza di settembre 2023. In base a quanto si può leggere all’interno del changelog, le novità si limitano a queste ultime, senza funzioni inedite o altri cambiamenti rilevanti. I possessori si aspettavano alcune delle funzionalità offerte da Motorola Razr (2023), visto quanto annunciato dalla casa alata, ma a quanto pare dovranno attendere ancora un po’.

Novità aggiornamento Amazfit Falcon

Chiudiamo la nostra carrellata di aggiornamenti con Amazfit Falcon, che sta ricevendo un update con miglioramenti e nuove funzionalità. L’annuncio del rollout è stato dato direttamente da Amazfit attraverso i suoi canali social.

Tra le novità per lo smartwatch vengono citati:

nuova app dedicata alle mappe con accesso immediato alla mappa offline importata direttamente dall’elenco delle app

invio al centro notifiche dello smartwatch del risultato del recupero della frequenza cardiaca (in modo da aiutare a tenere d’occhio al meglio le prestazioni del cuore)

promemoria ottimizzati per restare informati al meglio sui chilometri percorsi durante gli allenamenti

perfezionamenti nella visualizzazione dei risultati degli allenamenti Zepp Coach, per tenere traccia dei progressi in modo più semplice

la modalità sportiva preferita può essere aggiunta direttamente all’elenco predefinito degli allenamenti

possibilità di impostare nel modo più adatto i dati del misuratore di potenza per il ciclismo

UI più intuitiva per promemoria sulle prestazioni in tempo reale

miglioramenti per la riattivazione del display durante gli allenamenti, per controllare più facilmente i dati a ogni passo

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, A52 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S10, S10e, S10+, OPPO Find X6, Find X5, Reno10 Pro+, Reno9 Pro+, OnePlus 10 Pro, OnePlus 11R, OnePlus Nord 3, Motorola Razr+ e Amazfit Falcon

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Lasciando da parte OPPO Find X6, Find X5, Reno10 Pro+, Reno9 Pro+, OnePlus 10 Pro e OnePlus 11R, che stanno accogliendo solo versioni beta non accessibili nel nostro Paese (almeno per ora), potete verificare l’arrivo di un update su OnePlus Nord 3 andando in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Per controllare la disponibilità di nuovi aggiornamenti su Motorola Razr+, potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Con Amazfit Falcon dovete invece passare dall’app Zepp installata sullo smartphone collegato.

