Il weekend si apre con una nuova tornata di aggiornamenti software, molti dei quali vedono come protagonisti gli smartphone Samsung Galaxy sui quali si continuano a diffondere le più recenti patch di sicurezza di ottobre 2023.

Andando oltre il panorama degli smartphone, c’è un nuovo aggiornamento anche per la Chromecast with Google TV (4K) che si aggiorna per usufruire di correzioni in termini di sicurezza e miglioramento delle prestazioni. Scopriamo tutti i dettagli.

Ci sono le patch di ottobre per tanti smartphone Samsung Galaxy

All’inizio del mese, Samsung ha dettagliato le patch di sicurezza di ottobre 2023, confermando di avere corretto con esse ben 12 vulnerabilità di sicurezza specifiche per i modelli Galaxy, oltre ad avere impllementato le 34 correzioni rilasciate direttamente da Google.

L’aggiornamento che porta con sé le più recenti patch di ottobre è già in distribuzione dall’inizio del mese sugli smartphone del colosso sudcoreano e ora raggiunge altri quattro modelli non proprio recentissimi (tre del 2020 e uno del 2021). Ecco i dettagli delle build in distribuzione e i paesi dai quali essa è iniziata:

Nuovi aggiornamenti, con patch meno recenti, su altri smartphone

Per altri tre smartphone della serie Galaxy A, invece, ci sono aggiornamenti che portano con sé patch di sicurezza precedenti alle ultime. Anche in questo caso, riportiamo i dettagli delle build in distribuzione e i paesi dai quali essa è iniziata.

Samsung Galaxy A14 4G : patch di settembre 2023 tramite la build A145RXXU3AWI , in distribuzione in tutta Europa.

: patch di settembre 2023 tramite la build , in distribuzione in tutta Europa. Samsung Galaxy A22 (trovate qui la nostra recensione del modello 5G): patch di agosto 2023 tramite la build A226BXXU7DHW4 , in distribuzione in Europa

, in distribuzione in Europa Samsung Galaxy A23 4G: patch di agosto 2023 tramite la build A236BXXU4CWGJ, in distribuzione in Europa.

Come aggiornare gli smartphone Samsung Galaxy

Sebbene non tutti gli aggiornamenti descritti poco sopra siano già effettivamente disponibili anche dalle nostre parti, vediamo comunque come procedere con la verifica e l’eventuale installazione dell’aggiornamento su ciascuno di questi dispositivi.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento via OTA sugli smartphone Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, Galaxy A52s 5G, Galaxy 14 4G, A22 e A23, vi basterà recarvi nella sezione dedicata delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

La Chromecast con Google TV 4K riceve le patch di luglio

Google sta rilasciando un nuovo aggiornamento incentrato sulla sicurezza per la sua Chromecast with Google TV (4K): con esso, arrivano a bordo del dongle le patch di sicurezza di luglio 2023.

L’aggiornamento arriva tramite la build STTE.230615.004 (che sostituisce la precedente STTE.230319.008) ed è in distribuzione anche in Italia. Di seguito riportiamo il changelog completo fornito da Google:

Livello patch di sicurezza di Android aggiornato a luglio 2023

Correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni

Come aggiornare la Chromecast con Google TV 4K

Qualora foste possessori di una Chromecast con Google TV 4K e voleste scaricare l’aggiornamento in questione per beneficiare delle correzioni apportate in materia di sicurezza e prestazioni, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamento di sistema”.

