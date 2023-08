OnePlus ha recentemente annunciato che il suo nuovo sistema operativo OxygenOS 14 sarà lanciato a livello globale a breve, esattamente il 25 settembre 2023. Si tratta di una data importante per gli appassionati di tecnologia, poiché la nuova versione dell’interfaccia grafica proprietaria sarà una delle prime basate su Android 14 a fare il suo debutto e introdurrà diverse nuove funzionalità.

L’annuncio è stato dato direttamente da Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, il quale ha dichiarato “Grazie alle ultime innovazioni introdotte da OnePlus, OxygenOS 14 sarà il prodotto software più intelligente e intuitivo della storia dell’azienda”. Ma vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova interfaccia grafica del produttore cinese.

Trinity Engine sarà il cavallo di battaglia della nuova OxygenOS 14

Come annunciato in anteprima dal produttore, la novità più importante introdotta dalla OxygenOS 14 (attualmente disponibile in Closed Beta sul nuovissimo OnePlus Nord 3) sarà senza dubbio il Trinity Engine, una nuova piattaforma proprietaria sviluppata da OnePlus che ha l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni dell’hardware e del software.

Grazie ad una maggiore sinergia tra i due comparti, Trinity Engine dovrebbe garantire un consumo energetico più efficiente, una migliore capacità di multitasking e un’esperienza utente sempre fluida e reattiva, indipendentemente dall’attività in esecuzione sullo smartphone.

Andando nello specifico, Trinity Engine è composto da sei tecnologie chiave: CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch e HyperRendering.

Sebbene i nomi in sé possano non essere molto esplicativi, queste tecnologie lavorano insieme per ottimizzare il sistema durante operazioni complesse come il gaming, il multitasking e l’utilizzo prolungato dello smartphone. In buona sostanza, come abbiamo accennato in precedenza, vi basta sapere che contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive del nuovo sistema operativo.

Pur essendosi lentamente allontanata negli ultimi anni dalla iconica filosofia “Never Settle“, che ha sempre contraddistinto il brand, il produttore sembra intenzionato a intervenire su quelle poche aree rimaste un ibrido tra la vecchia OxygenOS e la nuova, che altro non è che una ColorOS personalizzata. Come abbiamo avuto modo di vedere, l’attenzione è rivolta in particolare alle prestazioni, che sono sempre state il punto di forza di tutti gli smartphone dell’azienda.

Su OxygenOS 14 arriverà la RAM dedicata per i giochi

Tra le varie funzionalità che vedranno la luce con il nuovo sistema operativo, spicca una funzione che farà piacere a tutti coloro che amano giocare dal piccolo schermo dello smartphone. OnePlus sta lavorando ad un modo interessante per sfruttare tutta la RAM presente sui propri smartphone di fascia alta. Stando infatti a quanto emerso dalle ultime beta chiuse di OxygenOS 14, il produttore cinese starebbe sviluppando una funzionalità chiamata “RAM dedicata per i giochi“.

Questa feature, attualmente ancora in fase di test, permetterebbe di allocare una parte della memoria RAM esclusivamente all’esecuzione dei giochi installati sul dispositivo. In questo modo si potrebbe ottenere un netto miglioramento delle prestazioni di avvio dei giochi e una riduzione dei tempi di caricamento.

La funzione è stata scovata all’interno della build più recente di OxygenOS 14, basata su Android 14 e rilasciata per OnePlus 11. Essendo la OxygenOS strettamente imparentata con la ColorOS di OPPO, è probabile che la feature possa arrivare in futuro anche su smartphone Realme e OPPO.

Ma come funziona la RAM dedicata ai giochi? Non ci sono ancora dettagli precisi sul funzionamento di questa nuova opzione software, tuttavia dalle stringhe di codice analizzate (che trovate qui sotto), sembra che la RAM dedicata ai giochi possa essere un’estensione della funzionalità “Avvio rapido”, già presente nell’app Giochi di OxygenOS, che permette di avviare rapidamente i giochi che si usa più di frequente.

<code><string name=”game_bounce_title”>Dedicated RAM for games</string>

<string name=”game_bounce_summary”>Improves game startup speed and minimizes loading time.</string>

<string name=”game_bounce_switch_summary”>Allocates dedicated memory to games so they can launch faster.</string>

<string name=”game_bounce_dialog_message”>With this turned on, games can launch faster. You may experience increased battery usage and system lag.</string>

<string name=”game_bounce_list_tips”>Apps that can use dedicated RAM for games</string>

<string name=”game_bounce_add_max_tips”>No more apps can be added</string>

<string name=”game_bounce_add_title”>Add apps</string>

<string name=”game_bounce_add_widget_msg”>Add Dedicated RAM for games to the Home screen so you can manage memory for games efficiently.</string></code>

L’allocazione di RAM esclusiva per i giochi potrebbe portare diversi vantaggi, soprattutto sui top di gamma OnePlus con memorie RAM generose, come OnePlus 10 Pro (12GB RAM), OnePlus 10T (16GB) e OnePlus 11 (16GB).

Avvio istantaneo dei giochi, senza attese sulla schermata iniziale;

Tempi di caricamento delle partite ridotti al minimo;

Nessun rallentamento o lag durante le sessioni di gioco intense;

Multitasking più fluido, con la RAM dedicata ai giochi separata da quella per il sistema;

Prestazioni grafiche migliorate in virtù della RAM disponibile in quantità maggiore.

In sostanza, la RAM dedicata contribuirebbe a migliorare l’esperienza di gioco complessiva, avvicinandola a quella offerta da smartphone pensati appositamente per il gaming, come la serie ROG di ASUS o la serie REDMAGIC di NUBIA.

La OxygenOS 14 dovrebbe ospitare diverse funzioni legate all’intelligenza artificiale

Come anticipato qualche giorno fa, non dovrebbero mancare una una serie di funzioni legate all’intelligenza artificiale, tra le quali si evince quella che funzionerebbe in sinergia con quella appena descritta relativa ai giochi, che però sembra possano essere del tutto opzionali e attivabili tramite un apposito pulsante nelle impostazioni. Per approfondire le novità vi invitiamo a consultare l’articolo che trovate poco sopra. Se interessati, ecco la stringa di codice che suggerisce quanto detto:

<code><string name=”game_bounce_mode_auto”>AI mode</string>

<string name=”game_bounce_mode_auto_summary”>Automatically allocates dedicated memory to games according to your gameplay preferences.</string>

<string name=”game_bounce_mode_tips”>”AI mode: An AI algorithm is used to predict your gameplay preferences and allocate exclusive memory to target games.

Custom: Specify games that can use exclusive memory.”</string>

<string name=”game_bounce_widget_add_tips_ai”>”Apps can’t be added in AI mode”</string>

<string name=”game_bounce_mode_manual”>Custom</string>

<string name=”game_bounce_mode_custom_summary”>Specify which games are allocated dedicated memory.</string></code>

Per tutti i dettagli sulle novità della OxygenOS 14 non ci resta che attendere l’evento ufficiale di OnePlus. L’appuntamento è fissato quindi per il prossimo 25 settembre.

