Sembra passata un’eternità da quando arrivò sul mercato il primo OnePlus Nord, un device che in tanti accolsero tiepidamente ma che riuscì a farsi amare grazie ad un equilibrio generale invidiabile e un prezzo allettante, poi è stato il turno del Nord 2 e 2T entrambi prodotti ben riusciti. Mentre ci accingiamo a scrivere questa recensione abbiamo sulla scrivania la terza generazione, OnePlus Nord 3. Ormai è con noi da diversi giorni e abbiamo avuto tutto il tempo per capire di che pasta è fatto: non vi nascondo che il mio grande dubbio era che questo smartphone non sarebbe stato capace di proseguire l’ottima tradizione dei suoi predecessori, e invece no, la prosegue e la migliora, ponendosi senza esitazione come una delle migliori alternative sul mercato per la fascia media.

Scopriamo tutto su OnePlus Nord 3 nella recensione.

Video recensione OnePlus Nord 3

Unboxing di OnePlus Nord 3

In confezione non troviamo più una cover ma è rimasto l’alimentatore, da ben 80 Watt e il famoso cavetto rosso per la ricarica e scambio dati. Segnalo anche che di fabbrica lo smartphone arriva con una pellicola in plastica preinstallata.

Design ed ergonomia

OnePlus Nord 3 ha un design semplice e curato, si presenta come una mattonella molto sottile con bordi squadrati e angoli arrotondati, le dimensioni sono abbondanti (162 x 75,1 x 8,15 mm) come testimonia la diagonale del display da ben 6,74″ ma il peso rimane inferiore ai 200 grammi. L’ergonomia non è certamente il pregio principale di OnePlus Nord 3, anche se c’è da dire che il design squadrato (ma con angoli smussati) aiuta molto nella presa inoltre un potenziale difetto della back cover si rivela in realtà efficace per meglio maneggiare lo smartphone.

La cover, infatti, è in vetro Gorilla Glass 5, ma è del tutto sprovvista di un adeguato trattamento oleofobico, trattiene le ditate ma almeno crea un po’ di grip. Se pensate di usare lo smartphone senza cover, la variante di colore nera opaca è quella che rimarrà più pulita, ma verosimilmente sarà anche più scivolosa.

Il design posteriore è molto pulito e caratterizzato dai due grossi oblò che ospitano il gruppo ottico formato da 3 fotocamere, al centro invece trova posto il logo OnePlus.

Il telaio è in plastica ma i bordi non appaiono per questo economici, anzi, bisogna proprio impegnarsi per capire che non sono in alluminio; graditissima presenza quella dello slider per impostare silenzioso, vibrazione e suono, mentre sul lato superiore trova posto anche una porta IR.

Il dispositivo non è completamente resistente all’acqua ma può comunque fregiarsi di un rating IP54 (quantità limitata di polvere e schizzi d’acqua). Buono il click dei dati così come la vibrazione, molto precisa e presente per quasi tutte le interazioni che si hanno con il touch screen.

Display e audio

Se posteriormente OnePlus Nord 3 non stupisce per dettagli particolari, voltandolo appare in tutto il suo splendore un ottimo display OLED da 6,74″ con cornici ridotte ai mini termini. Uno schermo che non è solo funzionale per godersi contenuti multimediali ma riesce a donare un certo carattere premium al device, che sul frontale ricorda molto un Galaxy S23 Plus.

Il pannello ha una risoluzione 1,5K (2772 x 1240 pixel), la luminosità di picco arriva a 1450 nits e il refresh rate è adattativo da 40 a 120 Hz (ma non è un LTPO). Ci sono tutti gli ingredienti che servono compresa una profondità di 10bit, supporto HDR10+ e copertura al 100% dello spettro sRGB e DCI-P3.

Il comparto multimediale è poi impreziosito da due speaker stereo con supporto Dolby Atmos, inaspettatamente corposi e potenti visto lo spessore molto ridotto della scocca.

Funzionalità

A bordo di OnePlus Nord 3 troviamo la Oxygen OS 13.1 basata su Android 13 e con patch di sicurezza aggiornate a maggio 2023. E’ previsto un supporto software di 3 anni per gli aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni per quelli di sicurezza.

La nuova Oxygen è ormai del tutto una ColorOS, come del resto OnePlus Nord 3 è considerabile uno smartphone OPPO. All’interno del software le funzionalità sono molte, con gli ultimi aggiornamenti poi è stata rinfrescata la grafica e raffinate le animazioni, rendendo la UI efficace e godibile al contempo.

Tra i reperti della vecchia Oxygen troviamo la Zen Mode e Shelf: una paginata di widget ben realizzata, organica nella grafica e pratica per le tante scorciatoie raggiungibili. Non mancano poi diverse possibilità di personalizzazione e anche qualche app preinstallata, Note, Browser, Gestione File, Controllo IR, galleria, nulla di fastidioso o catalogabile come bloatware.

Prestazioni

Il SoC che anima OnePlus Nord 3 è un Mediatek Dimensity 9000, octacore a 4 nm realizzato da TSMC, nonché top di gamma per l’azienda cinese nel 2022. Si tratta chiaramente di un processore evoluto e performante che ha avuto probabilmente meno fortuna rispetto alle potenzialità, venendo equipaggiato su relativamente pochi smartphone.

Su questo Nord 3 c’è quindi un piccolo riscatto per questo SoC, che nei numeri è addirittura superiore ad uno Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. In effetti lo smartphone è decisamente reattivo a qualunque richiesta dell’utente, il passaggio da un’app all’altra è rapidissimo e si possono affrontare a testa bassa lunghe sessioni di gaming senza andare incontro a surriscaldamenti eccessivi.

Tutto ciò è favorito, oltre che dal SoC, anche da un’ottimo equipaggiamento di memoria, ben 16 GB LPDDR5X di RAM e 256 GB di archiviazione UFS 3.1. La versione che abbiamo avuto in test è la migliore della gamma, ma è disponibile anche un taglio più economico da 8/128 GB.

La scheda tecnica, raggiungibile qui, è poi completata da un ottimo comparto di connettività con Dual SIM 5G (dual nanoSIM), WiFi 6 e Bluetooth 5.3. Anche le prestazioni di connettività sono solide, la ricezione del segnale è ottima, nessun problema nella gestione del dual sim e la portata e stabilità del WiFi ci è parsa sopra la media.

Batteria e ricarica

L’autonomia di OnePlus Nord 3 è supportata da un modulo batteria da 5000 mAh, diviso in due unità da 2500 mAh che si ricaricano simultaneamente per supportare una potenza in ingresso di ben 80 Watt. Con questi valori bastano 15 minuti per portare la batteria da 1 a 60% e 32 minuti per una ricarica completa. Non è presente invece la ricarica wireless.

L’autonomia è soddisfacente, mediamente siamo riusciti a coprire due giorni di utilizzo con circa 6h e 30 minuti di display attivo, ci sono però stati alti e bassi e una scarica non sempre regolare, segno che probabilmente è necessario ancora qualche aggiustamento per rendere più prevedibile il device.

Fotocamere

Il comparto fotografico punta tutto sulla fotocamera principale, un sensore Sony IMX890 da 50 MP abbinato ad un obiettivo standard stabilizzato otticamente. Troviamo anche una fotocamera ultrawide senza AF da 8 MP e una macro da 2 MP. Chiude il pacchetto una fotocamera frontale da 16 MP.

Le prestazioni fotografiche sono convincenti per quanto riguarda la cam principale, già vista su prodotti più costosi come OnePlus 11 e OPPO Find N2 Flip. Il sensore è infatti un degno sostituto del tanto apprezzo IMX766 da cui eredita gran parte delle caratteristiche. Sia di giorno che con poca luce si riescono ad ottenere belle foto, ricche di dettaglio e ben gestite sui colori, nitidezza e contrasto.

Non ci possiamo ritenere soddisfatti allo stesso modo per la fotocamera ultrawide, dove evidentemente si è scelto di limare sui costi, stesso discorso per la macro da 2 MP che fa numero ma non aggiunge nulla all’esperienza di scatto. Molto buoni i selfie, ma l’effetto bokeh simulato è troppo marcato.

Infine i video, dove si arriva al 4k a 60 fps con una stabilizzazione però pessima, scendendo al 4k a 30 fps le cose migliorano. La qualità delle immagini è buona, così come la messa a fuoco, bisogna solo lavorare sulla stabilizzazione che ha sicuramente margini di miglioramento.

In conclusione

OnePlus Nord 3 viene proposto a partire da 449 Euro per la versione 8/128 GB, si sale a 549 Euro per la 16/256 GB. Fino a fine luglio, però, il taglio di memoria maggiore può essere acquistato a 499 Euro. Inoltre, fino al 12 luglio, i clienti che acquistano sul sito ufficiale riceveranno in regalo un paio di cuffiette TWS OnePlus Nord Buds 2 o la stampante portatile Fujifilm Instax Link 2.

Si, la tradizione dei Nord continua e conferma un ottimo 2023 per OnePlus, che dopo il flagship centra il bersaglio anche con il Nord, equilibrato e completo, proposto ad un prezzo giusto e con tutte le carte in regola per giocarsi la partita sull’agguerrita fascia media.