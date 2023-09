Samsung prosegue il rilascio di aggiornamenti “intermedi” per alcuni dei suoi smartphone Android: questa volta tocca a Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE, che accolgono update pesanti, ma senza nuove patch di sicurezza. Queste ultime arrivano invece su un altro modello del produttore, ossia Samsung Galaxy A14 5G. Nel frattempo si aggiornano diversi modelli della gamma Black Shark di Xiaomi. Vediamo tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE

I giorni scorsi alcuni modelli Samsung hanno ricevuto aggiornamenti piuttosto pesanti, senza particolari novità a livello di funzionalità visibili o di patch di sicurezza: tra questi le serie Galaxy S22 e Galaxy S21. In queste ore è in distribuzione qualcosa di simile per Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE: in rollout ci sono infatti i firmware G98*BXXUIHWH9 (serie S20), G781BXXU7HWH5 (Galaxy S20 FE 5G), G780FXXUDFWH5 (Galaxy S20 FE 4G con Exynos), G780GXXU6EWH5 (Galaxy S20 FE 4G con Snapdragon) e G990BXXU6EWH5 (Galaxy S21 FE).

Tutti questi smartphone avevano già accolto le patch di sicurezza di agosto 2023, e non stanno per ora ricevendo quelle di settembre. Si tratta di aggiornamenti da più di 1 GB di peso con perfezionamenti e miglioramenti generici che riguardano la stabilità e le prestazioni del sistema. Potrebbero includere le novità pensate per gli smartphone non pieghevoli e descritte nell’update della One UI 5.1.1, pur restando alla One UI 5.1: le tempistiche sono infatti in linea con le date comunicate.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A14 5G

Si aggiorna in queste ore anche Samsung Galaxy A14 5G, che risulta tra i primi a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2023 dopo le serie Galaxy S22 e Galaxy S23. L’update è in distribuzione a partire dalla Malesia e arriva con il firmware A146PXXU4BWH4.

Come abbiamo visto nel consueto bollettino di sicurezza, le nuove patch vanno a correggere diverse vulnerabilità, alcune delle quali di livello critico e alto, riguardanti la tastiera, Knox e altri aspetti del sistema. In più Samsung ha corretto qualche bug non specificato e migliorato la stabilità generale.

Novità aggiornamenti Black Shark

Come riportato da ITHome, Xiaomi sta rilasciando nuovi aggiornamenti per la sua gamma di smartphone Black Shark. In particolare integra la versione 5.0 dell’assistente digitale Shark Chan, basato su Xiao AI: include una nuova skin pensata per il rientro a scuola, un rinnovato sistema di intimità per l’interazione con l’assistente (con la possibilità di sbloccare oggetti o funzioni aggiuntive ai livelli più alti) e una nuova User Home Page, che visualizza informazioni personali e modello di telefono. Il nuovo aggiornamento dovrebbe riguardare gli smartphone Black Shark delle serie 2, 3, 4 e 5.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy A14 5G e la gamma Black Shark

Per aggiornare Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE e Galaxy A14 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Un percorso simile è disponibile per gli smartphone della serie Black Shark, ammesso che siate riusciti a mettere le mani su uno dei modelli in commercio. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche giorno.

