Con i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 e tablet Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, abbiamo assistito al debutto della One UI 5.1.1 basata su Android 13, un aggiornamento pensato per migliorare sensibilmente l’esperienza utente con i dispositivi pieghevoli e/o dotati di grande schermo del colosso sudcoreano.

Samsung ha da poco fatto sapere che l’aggiornamento verrà esteso a breve a molti altri smartphone e tablet della gamma Galaxy, comunicando le date in cui avverrà l’inizio del rollout. Oltre a pieghevoli e tablet, sul palco del Galaxy Unpacked dello scorso 26 luglio, sono arrivati anche i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, la cui interfaccia One UI 5 Watch si appresta a sbarcare su altri smartwatch della serie Galaxy Watch.

È ufficiale: il rollout della One UI 5.1.1 partirà il 14 agosto

Samsung si conferma molto attenta al supporto software dei propri dispositivi e da poche ore ha annunciato il programma di rilascio per il mercato italiano della One UI 5.1.1 basata su Android 13, versione dell’interfaccia personalizzata che ha debuttato ufficialmente lo scorso 26 luglio sui nuovi pieghevoli e tablet dell’azienda, per gli altri dispositivi dell’azienda che sono ancora supportati.

Ecco quali smartphone riceveranno la One UI 5.1.1 e quando

Saranno oltre 60 i dispositivi della serie Galaxy, tra smartphone e tablet, a ricevere il nuovo aggiornamento alla One UI 5.1.1 nelle prossime settimane. Sebbene l’inizio del rollout è indicato nel 14 agosto, molti dispositivi si aggiorneranno nelle settimane a seguire.

Samsung Galaxy A e Galaxy M

Di seguito riportiamo tutti gli smartphone delle serie Galaxy A e Galaxy M (gli smartphone di fascia media) che riceveranno la nuova One UI 5.1.1 basata su Android 13, indicando tra parentesi la data di rilascio dell’aggionamento sul mercato italiano:

Samsung Galaxy S e Galaxy Note

Di seguito riportiamo tutti gli smartphone della serie Galaxy S e Galaxy Note (i flagship) che riceveranno la nuova One UI 5.1.1 basata su Android 13, indicando tra parentesi la data di rilascio dell’aggionamento sul mercato italiano:

Samsung Galaxy Z

Di seguito riportiamo tutti gli smartphone della serie Galaxy Z (i pieghevoli) che riceveranno la nuova One UI 5.1.1 basata su Android 13, indicando tra parentesi la data di rilascio dell’aggionamento sul mercato italiano:

Samsung Galaxy Tab

Di seguito riportiamo tutti gli smartphone della serie Galaxy Tab (i tablet) che riceveranno la nuova One UI 5.1.1 basata su Android 13, indicando tra parentesi la data di rilascio dell’aggionamento sul mercato italiano:

Le novità della One UI 5.1.1

Nonostante si tratti di un aggiornamento intermedio pensato principalmente per ottimizzare l’esperienza utente con i dispositivi dal grande schermo o con i dispositivi pieghevoli, il colosso sudcoreano sottolinea la presenza di alcune migliorie anche per gli altri dispositivi:

Novità per pieghevoli e tablet Ottimizzazione della produttività con multitasking migliorato; Migliore utilizzo della Modalità Flex; Nuove possibilità di monitoraggio del sonno con nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini migliori con Samsung Health; Nuove modalità di personalizzazione, layout e funzionalità per modificare le immagini per Camera e Galleria; Ottimizzazione di Quick Share; Ulteriori modifiche per semplificare e migliorare l’usabilità dei dispositivi.

Novità per gli altri smartphone Miglioramenti a Samsung Cloud, Controllo Multiplo, Chiamate, Messaggi, Foto, Editor Video, Assistenza dispositivo, Meteo, Archivio, Samsung Health, Modalità e Routine, Samsung Account, Quick Share, Galaxy Store e PENUP.



Sta arrivando anche la One UI 5 Watch

Con i Samsung Galaxy Watch6 ha debuttato la nuovissima One UI 5 Watch basata su Wear OS “Powered by Samsung” (sarebbe Wear OS 4). Oltre ad annunciare il prossimo e imminente aggiornamento per gli smartphone, il colosso sudcoreano ha annunciato anche il programma di rilascio del prossimo aggiornamento per i propri smartwatch.

Quali smartwatch la riceveranno e quando

Di seguito riportiamo tutti gli smartwatch della serie Galaxy Watch che riceveranno la nuova One UI 5 Watch basata su Wear OS 4, indicando tra parentesi la data di rilascio dell’aggionamento sul mercato italiano:

Le novità dell’aggiornamento per gli smartwatch

Di seguito riportiamo il changelog completo del nuovo aggiornamento alla One UI 5 Watch, già presente sui più recenti smartwatch e presto disponibile sulle due precedenti generazioni di smartwatch del colosso sudcoreano:

Quadranti e riquadri Aggiungi quadranti e riquadri in modo più semplice

Un nuovo layout verticale ti consente di trovare più facilmente i quadranti e i riquadri giusti per te.

Un nuovo layout verticale ti consente di trovare più facilmente i quadranti e i riquadri giusti per te. Verificate il livello della batteria di tutti i dispositivi

Il nuovo riquadro della batteria ti consente di verificare rapidamente il livello della batteria sul tuo orologio, telefono e Galaxy Buds.

Il nuovo riquadro della batteria ti consente di verificare rapidamente il livello della batteria sul tuo orologio, telefono e Galaxy Buds. Riquadro Controller Buds migliorato

Adesso puoi attivare e disattivare l’Audio 360 dal riquadro Controller Buds se i tuoi auricolari supportano detta funzione.

Adesso puoi attivare e disattivare l’Audio 360 dal riquadro Controller Buds se i tuoi auricolari supportano detta funzione. Rapido accesso ai timer

Puoi avviare i timer dal nuovo riquadro Timer senza dover aprire l’applicazione.

Puoi avviare i timer dal nuovo riquadro Timer senza dover aprire l’applicazione. Imposta un album o una storia come quadrante

Invece di una sola immagine, ora puoi selezionare un album o una storia e far scorrere le relative immagini sul quadrante. Il tuo quadrante mostrerà un’immagine diversa ogni volta che attivi lo schermo dell’orologio. Samsung Health Guida al sonno migliorata

Una nuova schermata dei risultati ti aiuta a comprendere meglio se la qualità del tuo sonno durante la notte è stata buona e, inoltre, ora puoi visualizzare le raccomandazioni e le tue abitudini direttamente sul tuo orologio, senza dover prendere il telefono.

Una nuova schermata dei risultati ti aiuta a comprendere meglio se la qualità del tuo sonno durante la notte è stata buona e, inoltre, ora puoi visualizzare le raccomandazioni e le tue abitudini direttamente sul tuo orologio, senza dover prendere il telefono. Registra in modo automatico gli allenamenti in bicicletta

Adesso Samsung Health è in grado di rilevare il momento in cui inizi a pedalare e registra in modo automatico il tuo allenamento. Inoltre, puoi decidere se mappare automaticamente i tuoi percorsi in bicicletta.

Adesso Samsung Health è in grado di rilevare il momento in cui inizi a pedalare e registra in modo automatico il tuo allenamento. Inoltre, puoi decidere se mappare automaticamente i tuoi percorsi in bicicletta. Ottieni linee guida sulla frequenza cardiaca durante gli allenamenti di corsa

Il tuo orologio è in grado di suggerirti zone della frequenza cardiaca personalizzate mentre corri per aiutarti a gestire l’intensità del tuo esercizio.

Il tuo orologio è in grado di suggerirti zone della frequenza cardiaca personalizzate mentre corri per aiutarti a gestire l’intensità del tuo esercizio. Risultati più precisi per le corse su pista

Se inizi a correre su una pista di 400 metri, il tuo orologio rileva la corsia sulla quale stai correndo per fornirti risultati più accurati su tempi parziali e distanze.

Se inizi a correre su una pista di 400 metri, il tuo orologio rileva la corsia sulla quale stai correndo per fornirti risultati più accurati su tempi parziali e distanze. Crea il tuo esercizio personalizzato

Non trovi l’esercizio adatto a te nell’elenco delle opzioni? Adesso puoi creare il tuo esercizio personalizzato che misura la tua distanza, la tua velocità, il tuo percorso e altro ancora. Backup e ripristino Tieni al sicuro i dati del tuo orologio

I file e i dati del tuo orologio vengono sottoposti a backup periodici sul tuo telefono purché sia connesso al tuo orologio. Puoi inoltre salvare i backup su Samsung Cloud. Per poter utilizzare questa funzione, sul tuo telefono deve essere installata la versione più recente dell’applicazione Smart Switch.

I file e i dati del tuo orologio vengono sottoposti a backup periodici sul tuo telefono purché sia connesso al tuo orologio. Puoi inoltre salvare i backup su Samsung Cloud. Per poter utilizzare questa funzione, sul tuo telefono deve essere installata la versione più recente dell’applicazione Smart Switch. Trasferisci i dati del tuo orologio a un nuovo telefono

Passare da un telefono a un altro è più facile che mai. Conserverai i tuoi quadranti e le tue applicazioni anche dopo il trasferimento. Controllate lo smartphone Più controlli chiamata

Adesso hai maggiore controllo sulle chiamate senza dover toccare il telefono. Puoi regolare il volume della chiamata, disattivare l’audio e premere i tasti sulla tastiera, il tutto dal tuo orologio.

Adesso hai maggiore controllo sulle chiamate senza dover toccare il telefono. Puoi regolare il volume della chiamata, disattivare l’audio e premere i tasti sulla tastiera, il tutto dal tuo orologio. Scatta fotografie dal tuo orologio

Se sul tuo Galaxy Z Flip5 o Fold5 in Modalità Flex o Tenda è aperta la camera, appare la relativa icona in fondo al quadrante del tuo orologio. Tocca l’icona per accedere rapidamente ai controlli della camera sul tuo orologio. Ulteriori modifiche Detta il testo con il Pulsante Home

Ti basta tenere premuto il Pulsante Home ogni volta che digiti un testo con la Tastiera Samsung per passare istantaneamente all’inserimento vocale.

Ti basta tenere premuto il Pulsante Home ogni volta che digiti un testo con la Tastiera Samsung per passare istantaneamente all’inserimento vocale. Lascia che sia Bixby a leggere le tue notifiche

Bixby è in grado di leggere le tue notifiche ad alta voce se hai gli auricolari connessi al tuo orologio. Puoi dire a Bixby cosa fare dopo la lettura della notifica. Per usare questa funzione, Bixby deve essere impostato come assistente vocale predefinito per il tuo orologio.

Bixby è in grado di leggere le tue notifiche ad alta voce se hai gli auricolari connessi al tuo orologio. Puoi dire a Bixby cosa fare dopo la lettura della notifica. Per usare questa funzione, Bixby deve essere impostato come assistente vocale predefinito per il tuo orologio. Usa diversi timer contemporaneamente

Adesso puoi attivare fino a 20 timer contemporaneamente per il tracciamento di tutte le tue attività.

Adesso puoi attivare fino a 20 timer contemporaneamente per il tracciamento di tutte le tue attività. Condividi le tue informazioni sanitarie in caso di emergenza

Quando viene rilevata una caduta grave oppure premi il Pulsante Home 5 volte per avviare la funzione Emergency SOS, apparirà automaticamente un pulsante per accedere alle tue informazioni sanitarie.

Quando viene rilevata una caduta grave oppure premi il Pulsante Home 5 volte per avviare la funzione Emergency SOS, apparirà automaticamente un pulsante per accedere alle tue informazioni sanitarie. Assistenza dispositivo

Controlla il livello della batteria, dello spazio di archiviazione e della memoria del tuo telefono e risolvi immediatamente qualsiasi problema per prolungare la durata della batteria e garantire il funzionamento del tuo orologio.

Controlla il livello della batteria, dello spazio di archiviazione e della memoria del tuo telefono e risolvi immediatamente qualsiasi problema per prolungare la durata della batteria e garantire il funzionamento del tuo orologio. Controlla il tuo orologio senza toccarlo

I gesti universali ti consentono di controllare il tuo orologio senza toccare lo schermo o premere pulsanti. Puoi assegnare varie azioni a gesti come scuotere il polso, stringere il pugno o incrociare le dita.

I gesti universali ti consentono di controllare il tuo orologio senza toccare lo schermo o premere pulsanti. Puoi assegnare varie azioni a gesti come scuotere il polso, stringere il pugno o incrociare le dita. Organizza le applicazioni nelle cartelle

Crea cartelle per organizzare le tue applicazioni in modo da trovarle rapidamente quando ne hai bisogno senza troppi scorrimenti.

Crea cartelle per organizzare le tue applicazioni in modo da trovarle rapidamente quando ne hai bisogno senza troppi scorrimenti. Tieni al sicuro il tuo orologio

Se imposti un PIN o una sequenza sul tuo orologio, dopo un eventuale ripristino alle impostazioni di fabbrica dovrai inserirli per poterlo riconfigurare. In questo modo eviti che il tuo telefono possa essere usato da altre persone in caso di furto o smarrimento.

