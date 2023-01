In occasione del CES 2023 di Las Vegas, Samsung ha svelato ufficialmente il Samsung Galaxy A14 5G, il dispositivo appartenente alla famiglia di smartphone economici della Serie A del colosso che tanti successi ha riscosso nel corso degli ultimi anni per via dell’eccellente rapporto qualità-prezzo e questo A14 5G sembra pronto a confermare, se non rafforzare, tale concetto.

Ebbene, dopo essere stato al centro di rumor e dettagliati render insieme agli altri componenti della lineup “A”, Galaxy A14 è finalmente ufficiale. Scopriamone insieme la scheda tecnica e le caratteristiche principali.

Samsung Galaxy A14 5G: le specifiche tecniche complete

Il cuore del Samsung Galaxy A14 5G è rappresentato dal SoC Mediatek Dimensity 700 coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile grazie al supporto per le schede di memoria SD fino a 1 TB.

Frontalmente lo smartphone sfoggia un pannello LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, con bordi alquanto generosi per gli standard contemporanei nei quali spunta il foro a goccia che ospita un capace sensore anteriore da 13 MP. Rimanendo sul comparto fotografico, posteriormente troviamo, oltre al flash led a doppia tonalità, l’alloggiamento per tre sensori (con un design simile ai modelli della serie S22) così caratterizzati: sensore principale da 50 MP, uno macro da 2 MP e un sensore di profondità per i ritratti sempre da 2 MP.

Da segnalare un’ampia batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 15 W. Per quanto concerne la connettività Samsung Galaxy A14 5G può contare, ovviamente, sul modulo 5G, sul Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e sul Bluetooth 5.2. Nota di merito per la presenza del jack audio da 3,5 mm.

Il colosso sudcoreano conferma la sua eccellente reputazione per quanto concerne il supporto software dei propri dispositivi in quanto anche Samsung Galaxy A14 5G potrà contare su Android 13 a bordo personalizzato con la One UI 5.0. Rimanendo in tema, il dispositivo riceverà il supporto per due aggiornamenti principali di Android nonché quattro anni di patch di sicurezza.

Peraltro, ad avvalorare tale tesi ci ha pensato il predecessore del nuovo Samsung Galaxy A14 5G ossia l’ottimo Galaxy A13 che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 e le patch di sicurezza più recenti con le quali sono state risolte più di 40 vulnerabilità.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy A14 5G sarà disponibile in colorazione nera, argento, bordeaux e verde acido a un prezzo di listino di 199,99 dollari e dovrebbe essere presto disponibile anche nel nostro Paese. Vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere informazioni più dettagliate riguardo il prezzo e la commercializzazione in Italia.

