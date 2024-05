Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21, insieme ai pieghevoli Z Flip3 e Z Fold3, sono stati lanciati ormai da qualche anno, ma l’azienda coreana non li ha dimenticati e continua ad aggiornarli con nuove funzionalità. Purtroppo però, non tutti i miglioramenti introdotti con l’interfaccia One UI 6.1 e il pacchetto Galaxy AI arriveranno su questi dispositivi.

Samsung Galaxy S21, Z Flip3 e Z Fold3 riceveranno solo un assaggio delle novità Galaxy AI

Le funzionalità Galaxy AI, utilizzate da milioni di utenti in tutto il mondo, sono state introdotte con l’arrivo sul mercato dei più recenti Galaxy S24. Sono arrivate da poche settimane anche sulla serie Galaxy S23, e sono in arrivo proprio in queste ore anche sui Galaxy S22.

Secondo quanto comunicato da Samsung stessa, chi possiede un Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip3 o Z Fold3 dovrà però accontentarsi solamente di un “assaggio” delle novità.

Niente da fare per chicche come Interprete, Traduzione Live, Assistente Trascrizione e Assistente Browser (che funziona solo su Samsung Internet Browser), che rimarranno un’esclusiva dei modelli top di gamma più recenti.

I dispositivi del 2021 riceveranno infatti solamente due delle nuove funzionalità: Cerchia e Cerca con Google (qui trovate la lista degli smartphone che supportano Cerchia e Cerca di Google in questo momento) per interagire più rapidamente con il motore di ricerca tramite un pratico gesto attivabile da qualsiasi schermata del proprio dispositivo, e Assistente Chat, che permette di tradurre le conversazioni in 13 diverse lingue tramite l’utilizzo della tastiera proprietaria di Samsung.

L’aggiornamento che contiene queste limitate novità è già in rollout in Europa sui Galaxy S21 e presto dovrebbe estendersi anche agli altri mercati e agli smartphone pieghevoli Z Flip3 e Z Fold3. Si tratta di una scelta in parte comprensibile da parte di Samsung, visto che stiamo parlando di dispositivi non più giovanissimi, ma forse ci si poteva aspettare qualcosina in più.

D’altronde, la politica di aggiornamenti del colosso sudcoreano è una delle più generose del panorama Android, con update garantiti per molti anni, ben oltre il periodo di commercializzazione dei prodotti. D’altra parte è naturale che col passare del tempo alcuni miglioramenti vengano riservati solamente ai modelli di punta più recenti.

I Samsung Galaxy S21, Z Flip3 e Z Fold3 potranno quindi beneficiare di un piccolo assaggio delle potenzialità di Galaxy AI, ma senza il ricco contorno di funzioni esclusive che Samsung ha cucito su misura per i suoi attuali top di gamma. Un compromesso non del tutto soddisfacente, ma in un certo senso inevitabile.