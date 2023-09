Oltre ad avere annunciato un nuovo look per il proprio robottino verde, Google ha annunciato il rilascio del Feature Drop di settembre 2023, ovvero un rilascio delle funzionalità che investe l’intero ecosistema Android.

Fanno parte dell’annuncio cinque nuove funzionalità riguardanti app e servizi, alcune delle quali sono state già avvistate in fase di test, che vogliono aiutare l’utente a migliorare la propria produttività e, più in generale, semplificare la vita di tutti i giorni.

Settembre porta con sé alcune novità per Android

Come anticipato in apertura, Google ha da poco avviato il rilascio di cinque nuove funzionalità per l’intero ecosistema Android, parte del “Feature Drop” di settembre 2023 del sistema operativo.

Questo rilascio di funzionalità, tuttavia, non è da confondere con il “Pixel Feature Drop”, un aggiornamento che riguarda le nuove funzionalità esclusive dei Pixel: in questo caso, infatti, si parla delle nuove funzionalità per le app e i servizi Google disponibili su tutti i dispositivi del robottino verde. Scopriamo, nel dettaglio, tutte le novità.

Arriva il nuovo widget “At a Glance” dell’app Google

La prima novità del “Feature Drop” di settembre riguarda il widget “at a Glance” dell’app Google (da non confondere con quello fisso che troviamo nella schermata iniziale dei Pixel) che si rinnova e diventa esattamente quello che abbiamo già avvistato negli ultimi mesi.

Il rinnovato widget, che per forma ricorda una pillola, mostra informazioni utili come avvisi meteo, aggiornamenti sui viaggi in programma o in corso, promemoria di eventi e tanto altro.

Novità per l’app “Lookout – Visione assistita”

Una delle app che beneficia del “Feature Drop” di settembre è Lookout – Visione assistita, un’app di accessibilità, basata sull’intelligenza artificiale, che aiuta gli utenti ciechi o ipovedenti ad accedere alle informazioni presenti sullo schermo.

Lookout supporta adesso 34 lingue (ne arrivano 11 nuove tra cui giapponese, coreano e cinese) e riceve una nuova funzionalità, che finora era stata in beta, chiamata “Image Q&A” (letteralmente “Domande e risposte sull’immagine”).

In soldoni, l’app è ora in grado di generare automaticamente descrizioni da immagini con didascalie di bassa qualità o prive di testo alternativo e gli utenti potranno utilizzare la propria voce o la tastiera per porre, all’intelligenza artificiale che manovra la funzionalità, domande sull’immagine.

Google Wallet riceve una nuova funzionalità

Anche Google Wallet beneficia del “Feature Drop” di settembre di Android, guadagnando una nuova funzionalità chiamata “Pass photo import“, pensata per migliorare la produttività in movimento.

Grazie a essa, l’utente può digitalizzare qualsiasi pass dotato di codice a barre o codice QR: ad esempio, sarà possibile caricare la foto di una tessera della palestra o della biblioteca per archiviarla in versione digitale all’interno dell’app.

Novità anche per Android Auto

Con la stessa mission della novità precedente, anche su Android Auto assistiamo all’implementazione di una novità: sulla piattaforma che ci mantiene connessi anche quando siamo al volante, arriveranno presto nuove app di comunicazione come Webex di Cisco e Zoom.

L’utente sarà quindi in grado di avviare e/o partecipare a conferenze audio e sfogliare il programma delle riunioni direttamente dal display della propria auto: sarà anche possibile disattivare il microfono quando necessario e chiudere una chiamata.

Google Assistant vi aiuta nel monitoraggio della salute

Quinta e ultima novità del “Feature Drop” di settembre riguarda Google Assistant che, per essere cucito ancora più su misura addosso all’utente, impara a informare l’utente dell’attività registrata e dei dati sul sonno da Fitbit o Google Fit.

Per ottenere queste informazioni, basterà abilitare il flag apposito “Get wellness info” (letteralmente “ottieni informazioni sul benessere”) all’interno della routine “Buongiorno”; quando l’utente pronuncerà la triggher phrase per avviare la routine, sarà l’assistente a fornire anche queste informazioni.

Quando arriveranno queste novità di Android

Tutte le novità di cui vi abbiamo parlato, come anticipato, sono in distribuzione graduale, a partire da oggi, su tutti gli smartphone Android che godono dei servizi Google, sia tramite aggiornamento delle singole app che tramite aggiornamento lato server da parte del colosso di Mountain View.

Non preoccupatevi, pertanto, nel caso in cui sul vostro dispositivo non siano ancora arrivate: potrebbe essere questione di ore, giorni o, al massimo, qualche settimana.

