Il conto alla rovescia è già stato avviato e il rilascio della versione finale di Android 14 è imminente e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima conferma che il team di Google è davvero pronto a rendere felici gli utenti Google Pixel.

Pare, infatti, che i primi smartphone della serie Google Pixel abbiano iniziato a ricevere l’aggiornamento di settembre e, con esso, anche Android 14, attesissima nuova versione del sistema operativo del colosso di Mountain View.

L’aggiornamento ad Android 14 sta arrivando

Così come viene messo in evidenza dal popolare sviluppatore Mishaal Rahman, i dipendenti di Google e gli utenti Android Trusted Testers hanno di recente ricevuto un aggiornamento OTA con la build UP1A.230905.019 e pare che sia proprio questa la versione definitiva di Android 14, ossia quella che sarà messa a disposizione di tutti nel momento in cui il colosso di Mountain View deciderà di avviare il rilascio dell’update.

Tale versione può contare sulle patch di sicurezza di settembre 2023 e ciò suggerisce che il via al roll out sia imminente, tanto che Rahman si è sbilanciato su una possibile data.

A suo dire, infatti, l’aggiornamento ad Android 14 potrebbe arrivare martedì 5 settembre 2023, una data che già circola in Rete da qualche giorno e che viene confermata proprio dalla build in questione.

In sostanza, oramai sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che Android 14 sta per arrivare e, nel momento in cui il colosso di Mountain View darà effettivamente il via al rilascio, la nuova versione dell’OS sbarcherà su tutti i modelli della serie Google Pixel supportati.

Per gli smartphone degli altri produttori, invece, ci sarà da avere pazienza ancora per qualche settimana ma già dal prossimo mese dovrebbero iniziare ad arrivare i primi update (Samsung, tanto per fare un esempio, sembra procedere spedita verso l’ottimizzazione della sua interfaccia personalizzata One UI).

