È da parecchio ormai che circolano indiscrezioni di vario tipo sui prossimi Google Pixel 8, i due smartphone di punta del colosso verranno presentati il 4 ottobre, come annunciato dalla stessa azienda. Dei due dispositivi che vedranno la luce tra poco meno di un mese conosciamo già diversi dettagli, dalle funzioni esclusive alle colorazioni disponibili tanto per fare qualche esempio.

Nelle ultime ore sono state condivise online nuove immagini, che in parte ci consentono di ammirare ancora una volta la colorazione azzurra di Pixel 8 Pro, ma ci forniscono anche una conferma circa una caratteristica oggetto di speculazioni negli ultimi tempi.

Google Pixel 8 Pro si mostra ancora nella versione Sky, con il carrellino della SIM

L’immagine che potete vedere poco sotto è stata condivisa su X (ex Twitter) da Evan Blass, lo scatto non ci fornisce alcuna nuova informazione rispetto a quanto già sappiamo e si limita a farci ammirare un po’ meglio la colorazione azzurra (denominata Sky) del prossimo Pixel di punta.

Oltre allo scatto che conferma l’estetica di Google Pixel 8 Pro che già conosciamo, lo stesso Blass pubblica anche tre screenshot che dovrebbero raffigurare le configurazioni predefinite delle schermate iniziali dei futuri smartphone, con gli sfondi che avevamo già avuto modo di vedere qualche tempo fa.

Infine, sempre nelle ultime ore, sono stati condivisi in rete alcuni scatti raffiguranti una sezione (al momento non accessibile) del nuovo Simulatore di Pixel, recentemente lanciato dalla società; grazie alle immagini che potete vedere qui sotto, abbiamo la conferma del nome della colorazione azzurra che si chiamerà semplicemente Sky (e non Sky Blue come precedentemente ipotizzato).

Inoltre grazie alle immagini abbiamo un’ulteriore conferma, più “ufficiale” della precedente, sulla presenza dello slot per la SIM sui futuri Pixel 8. Come anticipato in apertura, i prossimi smartphone di punta di Google verranno presentati il 4 ottobre, c’è dunque ancora tempo per scoprire qualche altro dettaglio; dobbiamo solo attendere.

