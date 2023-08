I fan di Google non stanno più nella pelle e il countdown è ufficialmente iniziato. Manca poco più di un mese al lancio ufficiale dei nuovi smartphone di punta di Google. Un po’ a sorpresa, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato che il 4 ottobre 2023 terrà un evento in cui presenterà al grande pubblico i tanto attesi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, i successori dell’acclamata serie Google Pixel 7.

Non solo Pixel 8 e 8 Pro: durante l’evento verrà presentato anche un altro dispositivo

L’evento, chiamato come di consueto “Made by Google“, si terrà alle 10 del mattino, ora locale, presso gli uffici di Google a Brooklyn, New York.

Nonostante i due nuovi smartphone della famiglia Pixel saranno senza dubbio al centro dell’attenzione durante l’evento – come è lecito aspettarsi -, ci sarà anche un altro protagonista.

Si tratta del Google Pixel Watch 2, la seconda versione dello smartwatch di Google. La prima versione dello smartwatch, il Google Pixel Watch, non ha completamente soddisfatto né gli esperti del settore né gli acquirenti, ma ci si aspetta che, con la nuova versione in arrivo, l’azienda americana possa aver risolto le problematiche iniziali del primo modello e riesca finalmente a distinguersi anche nell’affollato mercato degli smartwatch.

Ecco tutto ciò che sappiamo, fino ad ora, di Google Pixel 8 e 8 Pro

I Pixel 8 e 8 Pro sono tra gli smartphone più attesi di questo autunno. Google sembra aver fatto tesoro del successo della serie Pixel 7 e puntare ancora più in alto con i nuovi modelli. Le aspettative sono altissime, visto che i Pixel si sono affermati come smartphone eccellenti sotto tutti i punti di vista, dal comparto fotografico al design, passando per le prestazioni.

Sembra ormai assodato che Pixel 8 e 8 Pro monteranno il nuovo chipset proprietario Google Tensor G3, che dovrebbe garantire prestazioni ancora migliori rispetto al già ottimo Tensor G2 della serie 7. Lato fotocamere, invece, ci si aspetta un ulteriore salto in avanti, con sensori più avanzati in grado di scattare foto e video incredibilmente nitidi e dettagliati, grazie anche alla nuova interfaccia grafica migliorata che farà il suo debutto proprio in occasione del lancio dei due nuovi smartphone Made by Google. Di recente, poi, sono state svelate due funzioni magiche relative alla fotocamera – che saranno confermate proprio nel corso dell’evento – che vanno ad alimentare le aspettative sulle capacità fotografiche dei due nuovi dispositivi mobili.

Il design dovrebbe riprendere quello iconico introdotto con il Google Pixel 6, con una barra fotocamere prominente nella parte posteriore e piccole modifiche estetiche per quanto riguarda la disposizione del modulo fotografico. La differenza più evidente dei nuovi modelli sarà appannaggio del modello Pro che, stando ai vari rumor degli ultimi mesi, ospiterebbe un inaspettato sensore termometro a infrarossi. Se siete interessati a vedere in anteprima le presunte colorazioni di Pixel 8 nella sua versione Pro, qui trovate le foto trapelate.

Oltre alle novità hardware, sappiamo che, soprattutto negli ultimi anni, Google sta focalizzando la sua attenzione sul comparto software dei suoi prodotti, con l’obiettivo di renderli unici rispetto all’offerta della concorrenza. Non mancheranno quindi tutte le innovazioni software di Google in termini di intelligenza artificiale e funzionalità esclusive di Android 14, tra cui ben tre chicche software già svelate in anteprima.

Insomma, l’hype attorno ai Pixel 8 è ormai alle stelle. L’evento del 4 ottobre segnerà un momento chiave per Google, che punta a consolidare la sua posizione nel competitivo mercato degli smartphone puntando sull’innovazione software e sulla qualità indiscussa delle fotocamere.

Tra poco più di un mese, finalmente, i nuovi gioiellini di Big G saranno svelati in tutto il loro splendore. L’appuntamento è fissato per il 4 ottobre: le aspettative sono altissime e Google sembra intenzionata a stupire ancora con i Pixel 8 e 8 Pro.

