Uno dei servizi più importanti offerti da Google ai propri utenti è sicuramente il Play Store, è da qui infatti che la maggior parte delle persone cerca e installa le più svariate tipologie di applicazioni e giochi; lo store di Big G vanta così tanti software che spesso risulta difficile avere una panoramica completa di ciò che si sta cercando, rischiando di perdere applicazioni valide perché magari recenti o comunque penalizzate dagli algoritmi che regolano le preferenze di visualizzazione.

Google ha quindi deciso di lanciare un nuovo strumento all’interno del Play Store, si chiama The Play Report e si prefigge l’obbiettivo di aiutare gli utenti a scoprire applicazioni e giochi grazie agli Shorts.

Scoprire app e giochi sul Play Store sarà più facile grazie a The Play Report

Il Google Play Store vanta milioni di applicazioni e giochi delle più disparate categorie, oltre a quelle più conosciute la maggioranza è rappresentata da software che possono non essere minimamente presi in considerazione dagli utenti per svariati motivi; il colosso di Mountain View ha dunque deciso di iniziare a testare un nuovo strumento, chiamato The Play Report, grazie al quale gli utenti potranno scoprire nuove app e giochi sullo store dell’azienda.

Si tratta di una nuova serie di video in cui ogni episodio presenterà i pareri di esperti, dai creatori ai Googler, che copriranno contenuti di tendenza e gemme nascoste permettendo agli utenti di scoprire applicazioni e giochi tra i migliori disponibili sul Play Store.

The Play Report è attualmente in fase di test con un ristretto numero di utenti negli Stati Uniti, che visualizzeranno i video proposti in una nuova apposita sezione nella parte superiore della home page del Play Store; per tutti gli altri però c’è comunque la possibilità di visionare i video proposti grazie ai canali social dell’azienda (YouTube, Facebook e Instagram).

Potrebbe interessarti anche: App e giochi gratis o in offerta disponibili oggi 06 settembre sul Play Store