Google ha da poco avviato il rilascio della nuova beta 5.1 di Android 14, la prossima versione del sistema operativo del robottino verde che si avvicina ancora di più al rilascio.

Questa nuova versione in anteprima è infatti una semplice “patch correttiva” che giunge a una settimana esatta dalla precedente beta 5 e può essere installata su tutti gli smartphone e tablet della gamma Pixel compatibili, ovvero dal Google Pixel 4a 5G in avanti (inclusi i più recenti Pixel Fold e Pixel Tablet). Scopriamo tutti i dettagli.

Android 14: la beta 5.1 è una patch correttiva

Prosegue la fase di avvicinamento al rilascio di Android 14, la prossima versione di Android che verrà rilasciata in forma stabile da Google a brevissimo (si dice tra la fine di agosto e l’inizio di settembre).

La nuova beta 5.1, il cui rilascio è stato avviato da pochi minuti su tutti i Pixel compatibili degli utenti registrati al programma Android Beta, si configura come semplice patch correttiva che mira a risolvere alcune problematiche presenti nella precedente beta 5, indicata settimana scorsa come “l’ultima versione in anteprima del ciclo di sviluppo”.

Al netto di ciò, la nuova build rilasciata da Google è la UPB5.230623.005 (o la UPB5.230623.005.A1 su Pixel Fold e Pixel Tablet) e mantiene le patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2023 (le stesse che attualmente troviamo sui Pixel aggiornati ad Android 13).

Le note di rilascio

All’interno del solito post sul subreddit Android Beta, il team di sviluppo ha condiviso il changelog che accompagna l’aggiornamento e testimonia i problemi che puntano a essere risolti con questa patch correttiva.

Today we’re sending you an Android 14 Beta 5.1 patch (UPB5.230623.005/.A1) which includes the following fixes:

Fixed an issue that caused the system to stop detecting a SIM card if Fixed Dialing Number (FDN) features were enabled.

Fixed an issue that caused connectivity interruptions for devices with carriers using 5G standalone (SA) mode.

Fixed an issue for some devices where a blank home screen displayed after unlocking the device.

Fixed a performance issue by temporarily disabling feather-styled live wallpaper on Pixel Fold. The live wallpaper version will be reenabled after the other underlying issues are fixed.

Qualora siate interessati a conoscere i problemi noti ancora irrisolti, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Come installare la beta 5 di Android 14

A differenza delle Developer Preview, la cui installazione avveniva manualmente, e allo stesso modo delle precedenti beta, la nuova beta 5 di Android 14 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone e tablet compatibili:

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la beta 5 di Android 14, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma. In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la beta 5 di Android 14 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” (la stessa cosa avviene nel caso in cui siate già registrati al programma).

Ai seguenti link potrete trovare invece le factory images (qui) e i file OTA (qui) per tutti i dispositivi, utili per procedere eventualmente con l’installazione manuale.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Google Pixel 7 Pro: lo smartphone premium da prendere senza fare un mutuo e Recensione Google Pixel 7: ha tutto ciò che serve, anche un prezzo onesto