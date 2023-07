Google Foto, una delle principali app tra quelle offerte da Google che funge da galleria predefinita per gli smartphone Pixel ma è progettata per essere la raccolta foto perfetta per tutti gli smartphone, grazie anche alla possibilità di gestire le foto in Cloud, si appresta a ricevere una bella rinfrescata all’interfaccia.

Pare infatti che, al momento, il team di sviluppo stia effettuando un test, circoscritto a un ristretto numero di utenti, circa una nuova barra di navigazione che andrebbe a sostituire quella “classica” in Material You (presente all’interno di tutte le altre app del colosso di Mountain View) e, di conseguenza, porterebbe alla riorganizzazione di varie parti dell’interfaccia utente. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Foto: in test una interfaccia tutta nuova

Oltre a lavorare su nuove funzionalità (tra le ultime ricordiamo il tab “effetti” nell’editor video, la possibilità di creare foto cinematografiche e il potenziamento del riconoscimento facciale), il team di sviluppo di Google Foto continua a cercare di ottimizzare l’estetica dell’app.

Lo scorso mese è stato avviato il rilascio di una nuova interfaccia per le impostazioni dell’app, il cui obiettivo era quello di semplificare. Adesso, grazie al solito Nail Sadykov del canale Telegram Google News | En, veniamo a conoscenza di una nuova interfaccia dell’intera app che attualmente è disponibile per alcuni utenti.

Nello specifico, come potete vedere dalla seguente galleria d’immagini, la barra di navigazione in Material You è stata sostituita da una nuova barra di navigazione flottante che propone le schede “Foto”, “Ricordi” (novità rispetto a ora), “Libreria” e il pulsante di ricerca. La scheda “Condivisione” è ora raggiungibile tramite un collegamento spostato in alto a destra, accanto al selettore dell’account; alla sua sinistra è presente il collegamento al “Negozio di stampa”. Il logo di “Google Foto” è stato riposizionato in alto a sinistra.

Guardando la nuova interfaccia, torna alla mente qualcosa di cui vi avevamo parlato lo scorso maggio relativamente all’implementazione di una particolare barra di navigazione (aggiuntiva) all’interno della scheda “Foto“: in quel caso, l’aggiunta serviva per dare uno spazio proprio ai “Ricordi”.

In generale, questa nuova interfaccia, che si avvicina alla nuova interfaccia dell’app Google Messaggi, sembra dunque lasciare intendere quale sia la nuova strada perseguita da Google su tutta la linea.

È possibile testare questa nuova grafica?

La novità di cui vi abbiamo appena parlato è protagonista di un test A/B condotto (lato server) da Google su un ristretto numero di utenti che eseguono Google Foto per Android o per iOS. Non esiste, pertanto, un meccanismo per ricevere la nuova interfaccia (è praticamente questione di fortuna). Non esiste nemmeno un programma beta per l’app in questione che, magari, potrebbe facilitare l’accesso a novità del genere.

In questi casi, l’unica cosa che potete fare è verificare di avere installato sul vostro dispositivo l’ultima versione disponibile dell’app Google Foto: per farlo su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Aggiorna”.

Per i dispositivi iOS, invece, potete rivolgervi all’App Store di Apple (la pagina dedicata all’app è raggiungibile tramite questo link).

