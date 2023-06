Il team di sviluppo di Google è costantemente impegnato nell’opera di rinnovamento e miglioramento delle numerose app del colosso di Mountain View — sia per tutti che con obiettivi ben precisi — e nel caso di specie a fare notizia è Google Messaggi, la cui interfaccia utente è stata sottoposta ad una netta opera di ammodernamento.

Google Messaggi: come cambia la grafica dell’app

Come potete vedere dagli screenshot riportati qui di seguito, la nuova interfaccia utente di Google Messaggi è decisamente più in linea con il più recente design language adottato da Big G sulle proprie app per Android. La cara vecchia barra di ricerca posizionata in alto viene rimpiazzata dalla sola icona della lente d’ingrandimento, mentre dall’angolo in alto a sinistra sparisce il drawer di navigazione, soppiantato dal logo di Google — la “G” in quattro colori — e dall’intestazione “Messaggi”.

Naturalmente, la scomparsa del drawer di navigazione non comporta l’eliminazione delle opzioni ivi comprese in precedenza: le stesse sono adesso accessibili dal menu dell’account, a cui si accede con un semplice tap sull’avatar dell’utente. Mentre le voci Archiviati, Messaggi bloccati e spam, Contrassegna tutti come letti e Device pairing rimangono accessibili rapidamente, l’opzione per modificare il tema dell’app è stata ricollocata nelle Impostazioni dell’app. Per quanto riguarda la funzione di ricerca, Google ha scelto di abbandonare il vecchio carosello in favore di una griglia che rende subito disponibili tutti i filtri del caso.

Tutto considerato, il lavoro svolto dal team di Google è apprezzabile e l’esperienza d’uso quotidiana di Messaggi non potrà che trarre giovamento da questi ritocchi.

Come aggiornare Google Messaggi

Allo stato attuale, il rinnovamento descritto risulta disponibile a seguito dell’installazione dell’ultimo aggiornamento beta di Google Messaggi: la versione 20230608_01_RC00; si ribadisce, però, la disponibilità attualmente piuttosto limitata, segno che si tratta di un’attivazione in corso lato server. Cliccando sul badge sottostante, potete scaricare la versione più recente di Google Messaggi direttamente dal Google Play Store e, ove interessati, richiedere l’iscrizione al relativo programma beta.

