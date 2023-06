Google Foto è senza dubbio una delle applicazioni più apprezzate tra quelle offerte dal colosso di Mountain View, caratterizzata da un’interfaccia semplice che bada alla sostanza, mettendo a disposizione degli utenti una valida soluzione per la gestione e la modifica di immagini e video.

Negli ultimi anni, con l’aggiunta delle nuove funzionalità e l’introduzione delle opzioni a pagamento per i piani con più spazio di archiviazione nel cloud, il menu delle impostazioni è andato via via perdendo la sua iniziale semplicità e pare che gli sviluppatori di Google abbiano deciso di intervenire.

Google Foto prova a semplificarsi

Alcuni utenti con la versione 6.39 di Google Foto hanno avuto accesso ad una nuova interfaccia del menu, caratterizzata da un look decisamente più semplice

Basta un rapido sguardo alle seguenti immagini per notare che invece di un lungo elenco scorrevole di opzioni molto specifiche, con alcune descrizioni e sezioni sparse, il nuovo design ha solo sei voci, attraverso le quali gli utenti potranno poi trovare le altre impostazioni (Backup, Notifiche, Preferenze, Condivisione, App e dispositivi e Privacy).

Sebbene potrebbero essere necessari alcuni tocchi in più per trovare l’opzione giusta, questa interfaccia è senza dubbio molto più pulita e facile da navigare e ciò anche se alcune delle opzioni non sono posizionate nei punti più intuitivi.

Manca, purtroppo, una funzionalità di ricerca, soluzione che potrebbe rivelarsi apprezzata da tanti utenti.

Al momento questa nuova interfaccia è ancora in fase di test e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Inoltre, Google Foto ha iniziato a mostrare ad alcuni utenti quanto spazio di archiviazione si risparmia quando si eliminano le immagini e ciò sia sul Web che nell’app.

Se volete scaricare le ultime versioni di Google Foto per Android potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o sul Google Play Store: