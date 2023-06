Google Foto è senza ombra di dubbio uno dei prodotti più amati tra quelli offerti da Google, forte di un’enorme base di utenti grazie alla sua diffusione su Android.

Tra i punti di forza di Google Foto non vi sono soltanto l’interfaccia pulita e la semplicità di utilizzo ma anche appositi algoritmi che mettono a disposizione degli utenti funzionalità particolarmente utili, come ad esempio quella relativa al riconoscimento facciale.

Google Foto ha migliorato una funzionalità

Di recente il sistema di riconoscimento facciale di Google Foto pare sia diventato molto più potente, tanto da essere in grado di riconoscere anche una persona immortalata di spalle e ciò a prescindere da quando lo scatto sia stato caricato (se ciò è avvenuto negli ultimi giorni o parecchio tempo fa non cambia).

Stando a quanto è stato riscontrato da un membro dello staff di Android Authority, Google Foto è ora capace di riconoscere i soggetti di spalle ed etichettarli in modo corretto.

Non è chiaro quale sia il metodo utilizzato da Google Foto per il riconoscimento delle persone in questi casi e un’opzione potrebbe essere rappresentata dalla creazione di un modello della testa di un determinato soggetto sulla base di video e altre foto parziali del viso, in modo da poter poi riconoscere la testa.

Un’altra opzione è rappresentata dalla capacità di associare altre foto scattate nello stesso periodo e nel medesimo luogo e quindi individuare le persone vestite nella stessa maniera.

Google Foto potrebbe anche usare queste due tecniche insieme e in alcuni casi, invece di assegnare automaticamente il tag, invita gli utenti ad aggiungere quello che secondo il suo sistema di riconoscimento potrebbe essere il soggetto immortalato.

Non manca di tanto in tanto qualche errore ma, nel complesso, il sistema di riconoscimento facciale di Google Foto di recente pare sia molto migliorato e adesso è persino in grado di individuare il soggetto anche se il suo viso è mascherato.

Senza dubbio le enormi potenzialità del servizio di Google saranno particolarmente gradite da chi vuole una mano per mettere ordine tra i propri scatti e trovare quelli delle persone più care in modo più immediato ma, allo stesso tempo, per gli utenti più attenti alla privacy questa potenza potrebbe risultare a dir poco inquietante.

Potete scaricare l’app di Google Foto per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: