Sembra che l’app Google Foto, una delle principali app tra quelle offerte da Google che funge da galleria predefinita per gli smartphone Pixel ma è progettata per essere la raccolta foto perfetta per tutti gli smartphone, grazie anche alla possibilità di gestire le foto in Cloud, stia per ricevere una nuova funzionalità attualmente in fase di test “nascosto”.

Nello specifico, il team di sviluppo sta lavorando ad una nuova scheda “Ricordi” che aiuterà gli utenti a visualizzare esclusivamente alcune particolari raccolte fotografiche legate a viaggi, giornate particolari e, più in generale tra i ricordi dell’utente, tra tutte quelle presenti all’interno della raccolta foto.

Google Foto riceverà presto la nuova scheda “Ricordi”

Al pari di molte delle app del colosso di Mountain View, anche Google Foto continua ad essere un cantiere aperto. Nella parte iniziale dell’anno, Big G ha portato la funzionalità gomma magica, precedentemente esclusiva dei più recenti smartphone Pixel, su tutti gli smartphone degli utenti abbonati a Google One.

A parte questa novità, nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare di altre nuove funzionalità in arrivo e, a queste, si aggiunge una ulteriore funzionalità che dovrebbe arrivare a breve. A diffondere questa indiscrezione è stato il solito Nail Sadykov attraverso il proprio canale Telegram chiamato Google News | En.

Come potete apprezzare dalla seguente immagine, nella sezione “Foto” dell’app, dovrebbe presto comparire una grossa pillola ovale che consentirà di scegliere all’utente se vuole visualizzare “Tutte le foto” o solo i “Ricordi”.

All’interno di questa nuova scheda verranno mostrate esclusivamente le foto di determinati eventi, presentate sotto forma di collage fotografico. Effettuando un tap su uno di questi collage, verrà aperta la classica interfaccia dei ricordi, quelli che attualmente vengono presentati come carosello nella parte alta della sezione “Foto” dell’app.

È inoltre presente un pulsante “Modifica” che consente di rinominare i vari ricordi (che possono essere rinominati anche solo effettuando un tap prolungato su di essi).

Per il momento, questa funzionalità è un esperimento “nascosto” e non risulta disponibile per gli utenti. Ciò non toglie che potremmo saperne di più nelle prossime settimane.

In conclusione, per scaricare o aggiornare l’app Google Foto all’ultima versione disponibile per gli smartphone Android, in modo da non perdervi le nuove funzionalità introdotte dal team di sviluppo, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante.

