L’app di Google Foto sta per ricevere un’altra novità, segno che i lavori in corso per implementare nuove funzionalità all’interno dell’app proseguono senza sosta.

Una delle principali app tra quelle offerte da Google, nonché quella che funge da galleria predefinita per gli smartphone Pixel (ma è progettata per essere la raccolta foto perfetta per tutti gli smartphone, grazie anche alla possibilità di gestire le foto in Cloud) offre al suo interno un editor dei video che, a brevissimo, metterà a disposizione degli utenti un nuovo strumento di modifica.

Google Foto: novità per l’editor video

Negli ultimi tempi Google Foto ha ricevuto tantissime novità, mostrando quanto il team di sviluppo ci tenga a realizzare un’app sempre più completa.

Le ultime due novità in ordine cronologico sono rappresentate dalla possibilità di creare foto cinematografiche e dai miglioramenti apportati al riconoscimento facciale, in grado ora di riconoscere i soggetti anche se presenti di spalle nelle foto; questo è possibile grazie all’intelligenza artificiale, sempre più centrale nei programmi del colosso di Mountain View.

Grazie alla segnalazione di Emad Hussien, veniamo a conoscenza del fatto che l’app sta ora ricevendo un nuovo strumento che, stavolta, va ad espandere le possiblità messa a disposizione dall’editor video.

Nello specifico, si tratta del nuovo tab “effetti” che si aggiunge a quelli già esistenti (Video, Ritaglia, Regola, Filtri, Segni e linee) e consente di modificare un video sfruttando 12 effetti particolari chiamati Dust mix, Paper tear, B&W Film, Lomo, Light Leak, Film mood, Chromatic, Fish-eye, Vintage, Layouts, Retro film e Poster. Nel seguente video, potete vedere un’anteprima dello strumento in azione.

Come ricevere la novità

Il nuovo tab “Effetti” dell’editor video risulta attualmente in fase di rilascio graduale, lato server, per alcuni utenti (su uno dei nostri smartphone, un Pixel 6 Pro per la precisione, è già arrivato).

Per accelerare il processo di implementazione della funzionalità, è buona prassi verificare di avere installato l’ultima versione disponibile dell’app Google Foto tramite il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile attraverso il badge sottostante).

Non abbiamo tempistiche precise circa il rilascio che, come di consueto, dovrebbe proseguire nelle prossime settimane fino a raggiungere tutti gli utenti. È anche da tenere in considerazione il fatto che possa trattarsi di una novità esclusiva degli smartphone Pixel o degli abbonati Google One; non abbiamo, tuttavia, conferme o smentite in tal senso.

Potrebbero interessarti anche: Google One porta su Google Foto Web alcune funzioni molto amate e Google Foto cambia interfaccia per diventare più semplice