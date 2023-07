Google Foto è uno dei servizi più apprezzati fra quelli che il colosso offre ai propri utenti, consente di semplificare la ricerca delle immagini nella propria libreria e offre al contempo una serie di utili strumenti. Da qualche tempo l’azienda ha deciso di monetizzare maggiormente l’utilizzo di questo applicativo, per esempio pubblicizzando il servizio di stampa delle foto e non offrendo più spazio di archiviazione gratuito e funzionalità esclusive per gli utenti Google One e Pixel.

Nelle ultime ore sembra che Google abbia deciso di tentare di forzare la mano ad alcuni utenti, inserendo nell’applicazione un banner persistente per convincerli ad attivare alcune funzionalità.

Google Foto diventa più insistente per convincervi ad attivare notifiche e backup

Come potete notare dalle immagini poco sotto, alcuni utenti stanno visualizzando un banner nell’applicazione di Google Foto con la scritta “Sblocca la potenza di Google Foto: ottieni di più dai tuoi ricordi”.

Cliccando sul banner in questione si viene indirizzati a una schermata di configurazione che dice “Hai quasi finito”, con una barra di avanzamento poco sotto, nella parte inferiore sono elencate tre azioni per attivare il backup, consentire le notifiche e accedere con il tuo account Google.

La schermata non obbliga l’utente a portare a termine quanto richiesto, è infatti possibile tornare indietro ma si continuerà a visualizzare il banner in questione ogni qual volta si apre l’app Google Foto.

Fortunatamente, per tutti coloro che non sono interessati ad attivare le notifiche del servizio in questione o il backup delle foto, c’è la possibilità (un po’ macchinosa) di eliminare il banner: bisogna recarsi nella schermata delle impostazioni dell’app, cliccare su Autorizzazioni e abilitare l’interruttore delle notifiche; fatto questo vanno disattivati tutti gli interruttori presenti ad eccezione di quello principale appena attivato. Al riavvio dell’app il banner non dovrebbe comparire più.

Non è chiaro per quale motivo Google abbia deciso di introdurre questo banner che, al momento, non è comunque visibile per tutti gli utenti; si spera che qualora ricevesse una diffusione più ampia venga contestualmente data la possibilità di eliminarlo in maniera più semplice, magari con un pulsante dedicato.

