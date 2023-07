Dopo aver lanciato a inizio aprile l’app Cross-Device Services e aver dato un piccolo assaggio delle sue potenzialità, nel mese di maggio Google ha rilasciato la funzionalità di streaming delle app Android sui Chromebook nel canale beta del sistema operativo a loro dedicato.

Nelle ultime ore, con l’inizio della distribuzione dell’aggiornamento a ChromeOS 115, lo streaming delle app Android diventa finalmente disponibile per tutti gli utenti (o quasi) che utilizzano la versione stabile del sistema operativo.

A differenza di molti altri aggiornamenti del sistema operativo dei Chromebook, l’ultimo effettuato da Google ha introdotto alcune interessanti novità, quella che però la maggior parte degli utenti attendeva con ansia è sicuramente la possibilità di effettuare lo streaming delle applicazioni Android installate sullo smartphone.

Prima di vedere nel dettaglio la nuova funzionalità, è necessaria una doverosa precisazione, nonostante la nuova funzione sia effettivamente disponibile e compatibile con tutti i Chromebook, ci sono alcuni requisiti legati allo smartphone per poterla utilizzare: nello specifico è necessario un dispositivo con Android 13 (o versioni successive), ma non tutti sono idonei al momento, possono infatti beneficiare della nuova implementazione solo gli smartphone Google Pixel 4a e successivi, nonché gli Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro con servizi cross-device installati.

La nuova funzione introdotta dal colosso di Mountain View non vuole essere un sostituto dello smartphone, ma si prefigge più che altro lo scopo di fornire agli utenti la possibilità di “completare attività rapide come rispondere a una conversazione, controllare lo stato di un passaggio in auto o di una consegna e modificare la tua lista della spesa”.

Prima di poter utilizzare la nuova funzionalità è necessario provvedere alla configurazione della stessa, dovrete recarvi nelle Impostazioni del vostro Chromebook, scegliere la voce Dispositivi connessi e selezionare il vostro smartphone; qui potrete notare la comparsa di una nuova voce, assente in precedenza, ovvero “App – Trasmetti in streaming le app del tuo telefono” e un apposito tasto Configura. In seguito sarà sufficiente seguire la semplice procedura guidata.

La nuova funzione consente dunque di utilizzare quasi tutte le applicazioni presenti sullo smartphone (nel nostro caso per esempio non sono disponibili Fotocamera, app Google, Google Play Store, Google Podcast, Impostazioni, Telefono e launcher di terze parti) direttamente sul Chromebook, effettuandone lo streaming che può essere avviato in tre differenti modi:

Attraverso la notifica di un’app di messaggistica

Tramite l’elenco delle app recenti in Phone Hub

Tramite “Tutte le app”, a cui si può accedere tramite l’elenco delle app recenti in Phone Hub

Le applicazioni funzionano esattamente come sullo smartphone, occupando un riquadro sulla parte destra dello schermo; si tratta di un’implementazione sicuramente molto gradita e che potrebbe tornare utile in svariati contesti: i Chromebook sono tristemente famosi per le scarse caratteristiche tecniche, fra cui certamente figura la risicata archiviazione interna, questa funzione vi consente di disinstallare alcune app senza rinunciare al loro utilizzo.

