Nuova giornata ricca di aggiornamenti software per tanti smartphone della serie Samsung Galaxy, con il colosso sudcoreano che continua a mantenere fede alla propria policy riguardo il supporto software e non perde tempo a rilasciare aggiornamenti, magari solo per correggere vulnerabilità o implementare nuove patch di sicurezza, anche sui dispositivi più datati.

Oltre a Samsung, protagonista della rassegna di oggi è Google che ha rilasciato un aggiornamento software, il primo della sua carriera, per Google Pixel Tablet, il primo tablet Android del colosso di Mountain View, fresco di debutto sul mercato (non su quello italiano). Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovi aggiornamenti per tanti smartphone Samsung

Non passa praticamente un giorno senza che Samsung rilasci nuovi aggiornamenti software per i propri dispositivi. Protagonisti del rilascio di oggi sono tantissmi smartphone del 2020, 2021 e 2022 che ricevono le più recenti patch di sicurezza aggiornate a giugno 2023, utili per la risoluzione di oltre 60 vulnerabilità trovate nelle precedenti versioni software sugli smartphone del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3

Partiamo la rassegna degli aggiornamenti con i pieghevoli del 2021, ovvero Samsung Galaxy Z Flip3 5G (trovate qui la nostra recensione) e Galaxy Z Fold3 5G (trovate qui la nostra recensione).

Lo smartphone pieghevole a conchiglia sta ricevendo in queste ore, anche in Italia, il nuovo firmware F711BXXU5EWF1 che, pur non modificando la versione di Android o della One UI, è accompagnato da un corposo changelog (potete consultarlo dalla seguente immagine) e ha un peso di poco superiore ai 350 MB.

Lo smartphone pieghevole a libro, invece, dopo essersi aggiornato negli Stati Uniti, ha iniziato a ricevere anche in Europa il nuovo firmware F926BXXU4EWF1. Le segnalazioni partono dal Regno Unito ma nelle prossime ore l’aggiornamento potrebbe giungere anche dalle nostre parti.

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE (trovate qui la nostra recensione) è attualmente l’ultimo rappresentante della dinastia dei Fan Edition. In queste ore lo smartphone sta ricevendo in Europa (Italia inclusa) il nuovo firmware G990BXXU5EWE7.

Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 (trovate qui la nostra recensione) e Galaxy Note 20 Ultra (trovate qui la nostra recensione) sono gli ultimi due smartphone della serie Note del produttore sudcoreano. Lanciati nel 2020, non hanno mai ricevuto un vero e proprio erede (anche se gli eredi spirituali sono i modelli Ultra della serie Galaxy S). Inoltre, sappiamo già da dicembre che i due smartphone non avrebbero più ricevuto nuove versioni di Android, con Android 13 che rimarrà l’ultimo major update.

I due modelli, tuttavia, continuano a essere supportati dagli aggiornamenti mensili e stanno ricevendo il nuovo firmware N98xBXXU7HWF3. Al momento, le segnalazioni sulla disponibilità dell’aggiornamento provengono dai paesi dell’America Latina; entro qualche giorno, quindi, l’aggiornamento potrebbe arrivare anche dalle nostre parti.

Samsung Galaxy A71 5G

La versione 5G del Samsung Galaxy A71 (trovate qui la nostra recensione del modello 4G), uno smartphone del 2021, ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di giugno attraverso il firmware A716BXXU8FWE1.

L’aggiornamento risulta attualmente disponbilie negli Emirati Arabi Uniti e potrebbe presto raggiungere i dispositivi di altri paesi e la versione 4G dello smartphone.

Anche Google Pixel Tablet riceve il primo aggiornamento software

Come da previsioni, Google Pixel Tablet ha debuttato ufficialmente sul mercato oggi, 20 giugno 2023, a un mese e dieci giorni di distanza dall’annuncio ufficiale tenutosi durante il keynote di apertura del Google I/O 2023.

Il dispositivo, protagonista dei primi hands-on e delle prime recensioni a livello globale, ha già ricevuto il suo primo aggiornamento software, fondamentale per abilitare alcune novità rilasciate come parte integrante del Pixel Feature Drop di giugno.

Il nuovo firmware è in distribuzione è il TQ3A.230605.009 e sostituisce il precedente TD2A.230203.28 al quale mancava il supporto, tanto per dire, agli sfondi emoji e agli sfondi cinematografici (in questo articolo trovate tutte le novità del più recente Pixel Feature Drop). L’aggiornamento, dal peso di circa 200 MB, include anche le più recenti patch di sicurezza aggiornate a giugno 2023.

Come aggiornare gli smartphone Samsung e Google Pixel Tablet

Giunti alla fine, ricordiamo il percorso da seguire sul dispositivo per verificare l’eventuale presenza dell’aggiornamento e procedere con la sua installazione:

Per aggiornare i dispositivi Samsung Galaxy sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software” e, nel caso di segnalazione dell’aggiornamento, effettuare un tap su “Scarica e installa”.

sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software” e, nel caso di segnalazione dell’aggiornamento, effettuare un tap su “Scarica e installa”. Per aggiornare Google Pixel Tablet, invece, il percorso corretto è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema > Scarica e installa”.

Nel caso in cui gli aggiornamenti non risultino ancora disponibili sul vostro dispositivo, basterà avere un po’ di pazienza e riprovare tra qualche ora, al massimo tra qualche giorno: gli aggiornamenti software, infatti, sono distribuiti gradualmente e potrebbero metterci del tempo prima di raggiungere tutti i dispositivi.

