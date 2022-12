La serie Galaxy Note di Samsung si è sempre contraddistinta da tutti gli altri smartphone per la presenza della S Pen, la penna che sblocca molte funzioni aggiuntive che danno la possibilità di esplorare nuovi modi di interazione con lo smartphone. Nonostante la sua unicità nel panorama, nel mese di agosto 2020 Samsung ha annunciato che Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra sarebbero stati gli ultimi dispositivi della serie.

L’ultimo di una serie di successo

Dopo l’interruzione della serie Note, Samsung ha deciso di portare la tanto amata S Pen sulla serie Galaxy S, introducendola per la prima volta con il Galaxy S21 Ultra presentato lo scorso anno, riprendendo gran parte delle funzioni presenti nei Note. Di fatto la serie Ultra dei Galaxy S è diventata l’erede spirituale di quella che fu la serie Note.

Questa scelta ha permesso all’azienda coreana di rivedere i propri piani e aggiornare la fascia premium della sua line-up, sostituendo i Galaxy Note con i Fold, i telefoni pieghevoli in voga in questo periodo. Una volta annunciata l’intenzione di voler staccare la spina alla serie, ha comunicato che si sarebbe impegnata a supportare molti dei telefoni e tablet Galaxy (sia top di gamma che di fascia media) con tre generazioni di aggiornamenti Android. Il Galaxy Note 20 e il Galaxy Note 20 Ultra sono rientrati in questa nuova politica di aggiornamento triennale.

Per questo motivo, per gli attuali possessori di questi due smartphone c’è una notizia spiacevole: con l’arrivo di Android 13, questi dispositivi smetteranno di ricevere major upgrade il quanto la politica è stata rispettata ed è giunta al termine. La serie Note 20 è stata lanciata con Android 10 a bordo, il che significa che il prossimo anno non riceverà Android 14 concludendo così il ciclo vitale di aggiornamenti software. Tuttavia gli aggiornamenti non cesseranno di arrivare: è lecito aspettarsi che continueranno a ricevere supporto con aggiornamenti di sicurezza mensili per almeno un altro anno.

Galaxy Note 20 potrebbe comunque ricevere la One UI 5.1

Per quanto riguarda gli aggiornamenti della One UI, l’interfaccia grafica proprietaria di Samsung, non si hanno certezze sull’arrivo della nuova versione per la serie. Samsung non ha rilasciato alcun comunicato in merito, ma non è da escludere che Note 20 e Note 20 Ultra ottengano la One UI 5.1, che debutterà con la serie Galaxy S23 nei primi mesi del prossimo anno. Per quanto riguarda l’aggiornamento minore successivo, la UI 5.1.1, che dovrebbe accompagnare il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 nella seconda metà del 2023, potrebbe diventare realtà anche sull’ultima serie Note prima di ricevere solo aggiornamenti di sicurezza. Solitamente le versioni x.1.1 della One UI sono rivolti ai dispositivi pieghevoli e non porterà differenze significative rispetto ad un major upgrade dell’interfaccia (ad esempio da One UI 4.0 a One UI 5.0).

Per la felicità di tutti gli amanti della serie Note, la vita utile di Note 20 e Note 20 Ultra è destinata a continuare ancora per molto tempo, quantomeno con gli aggiornamenti di sicurezza. Nel caso in cui gli attuali possessori decidessero di effettuare l’upgrade a un dispositivo più recente, non c’è da preoccuparsi in quanto dal 2021 la serie Ultra include il pieno supporto alla S Pen e alle sue funzionalità esclusive.