Oggi, 20 giugno 2023, è un giorno importante perché coincide con il debutto sul mercato (non in Italia) del Google Pixel Tablet, già protagonista delle prime recensioni internazionali. Con il primo tablet del colosso di Mountain View fa il debutto anche la rinnovata app Google Meteo.

Pur rimanendo parte dell’app Google (e quindi non ancora disponibile come app separata), l’app ha ricevuto quella profonda rivisitazione che era stata già spoilerata nei mesi addietro, adattandosi così alla perfezione agli schermi dalle grandi dimensioni o dal form factor particolare.

Pixel Tablet porta al debutto la nuova app Google Meteo

Annunciato lo scorso 10 maggio durante il keynote di apertura del Google I/O 2023, il Google Pixel Tablet è ufficialmente disponibile sul mercato (non italiano) da oggi, martedì 20 giugno 2023.

Negli ultimi due anni, il colosso di Mountain View ha profuso enormi sforzi per cercare di ottimizzare il sistema operativo del robottino verde per i dispositivi dal grande schermo (come i tablet) o dal form factor particolare (come i pieghevoli), con le prime ottimizzazioni che sono state evidenti in seguito al rilascio di Android 12L. I lavori in corso sono continuati poi con Android 13 e, ancora oggi, proseguono con lo sviluppo di Android 14.

Oltre al sistema operativo, gli sforzi di Google si sono manifestati anche nel costante tentativo di ottimizzare le proprie app per renderle fruibili e funzionali anche su tablet e smartphone pieghevoli.

Una delle protagoniste di queste riprogettazioni è l’app Google Meteo che, dopo essersi mostrata in azione lo scorso mese a bordo del Pixel Fold, debutta finalmente sul primo tablet Made by Google.

Interfaccia completamente rinnovata e più completa

L’interfaccia di Google Meteo è stata, come detto, riprogettata da zero per adattarsi agli schermi più grandi. Le schermate scarne e approssimative presenti sulla vecchia interfaccia per tablet Android (visibili nella seguente galleria), sono un brutto ricordo e fanno posto a una nuova filosofia dove tutto sembra essere messo al posto giusto.

Le informazioni presenti sono di tutt’altro livello, molto più complete ed esaustive, le varie icone sono totalmete state riviste, vi sono grafici e immagini varie per parametri come precipitazioni, vento e umidità. Un’altra cosa che colpisce sono le nuove animazioni, in pieno stile Google, che potete ammirare dal seguente video.

Un’altro aspetto su cui Google ha lavorato a fondo è il comportamento dell’app quando lo schermo viene ruotato, passando dalla visualizzazione landscape (in orizzontale) alla visualizzazione portrait (in verticale). L’app non perde un colpo: tutte le informazioni rimangono al loro posto, mostrando una grande coerenza grafica.

Andando oltre, è possibile notare come, a seconda delle previsioni del tempo e dell’ora del giorno, cambi il colore di sfondo (da bianco a grigio a blu scuro). Resta la classica animazione del ranocchio per le condizioni attuali.

Ci sono altri dettagli, come gli avvisi meteo (per pioggia o temporali), che vengono visualizzati in cima alle previsioni orarie: è plausibile pensare che là verranno mostrate anche le allerte meteo locali o gli avvisi per neve e altre condizioni estreme. Toccando i vari giorni presenti sulla colonna di sinistra, inoltre, è possibile accedere alle previsioni del tempo di quel giorno.

Google Meteo potrebbe migliorare ancora

Nonostante gli enormi passi in avanti, sembra che l’app Google Meteo presenti ancora alcuni problemi e, di conseguenza, abbia ampi margini di miglioramento.

Ad esempio, l’app non cambia dinamicamente lo sfondo per tutti i giorni e alcuni dettagli importanti, come il mezzogiorno solare, la durata del giorno o la luce diurna rimanente, sembrano essere scomparsi dal grafico di alba e tramonto. Inoltre, i widget Meteo non sono stati ancora aggiornati con la nuova iconografia.

Quando il tablet viene poi ancorato alla sua dock, l’esperienza utente risulta piuttosto deludente: in modalità Hub, toccando le condizioni meteorologiche correnti non si apre la nuova app meteo (a meno che non si sblocchi il dispositivo), e se si chiedono a Google Assistant le previsioni del tempo, le informazioni vengono fornite tramite la vecchia interfaccia Meteo dei Nest Hub.

Per vederla su altri dispositivi ci sarà da attendere

Sebbene con questo redesign l’app Google Meteo risulti indubbiamente più accattivamente e funzionale della precedente iterazione, attualmente rimane esclusiva del Google Pixel Tablet.

Come detto in apertura, la sezione del meteo è ancora parte dell’app Google (anche se settimana fa alcune indiscrezioni parlavano dell’arrivo come app a sé stante) e, di conseguenza, non è possibile installarla su altri dispositivi al netto di quelli che la prevedano di fabbrica (oltre a Pixel Tablet dovrebbe essere da subito disponibile anche su Google Pixel Fold).

Queste modifiche sembrano implementate da Google lato server e quindi c’è la speranza che, prima o poi, possano giungere anche sugli smartphone della gamma Pixel (o su altri smartphone Android in futuro).

