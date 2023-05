Le versioni beta degli aggiornamenti sono molto attese dagli appassionati di tecnologia poiché offrono l’opportunità di esplorare in anteprima le nuove funzionalità e miglioramenti introdotti dai produttori, tuttavia queste versioni presentano una doppia faccia della medaglia: da un lato, c’è l’emozione di essere tra i primi a sperimentare le novità, dall’altro, la presenza di bug e malfunzionamenti che possono influire negativamente sull’esperienza di utilizzo. Tra i problemi comuni degli aggiornamenti in versione beta si segnalano crash improvvisi delle applicazioni, rallentamenti, incompatibilità con altri dispositivi o app e altre difficoltà che possono rendere l’utilizzo dello smartphone meno piacevole o addirittura frustrante.

È questo il caso dell’ultima beta di Android 14, sviluppata dal gigante tecnologico Google, che sembra aver portato con sé alcuni problemi legati all’app Google Fotocamera, applicazione essenziale per molti utenti. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come risolvere.

L’app Google Fotocamera fa i capricci con la beta 2.1 di Android 14

L’entusiasmo che ha accompagnato il rilascio della prima beta pubblica di Android 14 si è leggermente raffreddato a causa di una serie di inconvenienti che hanno contrassegnato il suo debutto: da piccoli bug a funzioni inattive, i problemi sembravano abbondare, nonostante i tentativi del team di sviluppo di risolverli con aggiornamenti puntuali, come quello rilasciato poco dopo il debutto.

Con il lancio della versione Android 14 Beta 2.1 le aspettative si sono alzate. Questo nuovo aggiornamento, rilasciato quasi una settimana fa, sembrava essere il più curato fino ad oggi, tuttavia la realtà ha dimostrato ancora una volta di essere diversa dalle aspettative. La sorpresa più spiacevole riguarda il problema riscontrato con l’app Google Fotocamera che si blocca quando si cerca di passare all’obiettivo ultra-grandangolare su un dispositivo Pixel compatibile. Questo inconveniente ha suscitato frustrazione tra gli utenti che speravano di sfruttare appieno le funzionalità fotografiche avanzate offerte dalla nuova versione beta di Android.

Questo malfunzionamento, che sembra riguardare indistintamente i dispositivi della serie Pixel 6 e Pixel 7 che utilizzano Android 14 Beta 2.1, si presenta in maniera piuttosto singolare: non appena si tenta di passare dall’obiettivo principale a quello ultra-grandangolare, l’app della fotocamera entra in un ciclo di arresti anomali; il problema sembra estendersi anche alla modalità video, che, come potete osservare dallo screenshot qui sotto, riporta un messaggio di errore che segnala la possibile perdita di una parte dell’ultima registrazione.

Come risolvere il bug dell’app Google Fotocamera

Ma, come spesso accade, dove c’è un problema, c’è anche una soluzione. Ecco due opzioni utili che sembrano arginare il problema:

Aprire l’app Google Fotocamera e passare alla modalità ritratto. Una volta fatto ciò, tornare immediatamente alla modalità di scatto standard. Questa semplice manovra può risolvere il problema e consentire all’app di funzionare correttamente, evitando ulteriori arresti anomali durante il passaggio tra l’obiettivo primario e l’obiettivo ultrawide;

Un’altra opzione è quella di scattare una foto utilizzando l’obiettivo principale appena si apre l’app della Google Fotocamera: curiosamente sembra che il malfunzionamento in questione non si manifesti quando si registra un video utilizzando l’obiettivo ultra-grandangolare e poi si passa all’obiettivo principale.

Queste due semplici soluzioni dovrebbero permettere agli utenti che riscontrano il bug sui propri dispositivi di evitare il problema temporaneamente, fino a quando il team di sviluppo di Google risolverà completamente l’inconveniente attraverso un aggiornamento correttivo.

Nel frattempo, per coloro che preferiscono evitare complicazioni, è possibile scegliere di abbandonare la versione beta e tornare alla versione stabile di Android 13, opzione che consente di beneficiare di un’esperienza utente più affidabile e priva dei problemi riscontrati nelle beta disponibili fino ad ora. Tuttavia, è importante tenere presente che il downgrade richiede alcune precauzioni e comporta la perdita delle nuove funzionalità introdotte da Android 14, nonché la cancellazione dei dati presenti sullo smartphone, pertanto è consigliabile effettuare un backup completo dei dati importanti prima di procedere con il ritorno alla versione stabile, al fine di evitare la perdita di informazioni rilevanti durante il processo di downgrade.

Potrebbero interessarti anche: Google Weather sta per diventare un’applicazione separata nel Play Store e Google Pixel Tablet potrebbe arricchirsi di due accessori ufficiali