Negli ultimi tempi il team di sviluppatori di Google ha prestato parecchie attenzioni a Google Weather, popolare servizio dedicato alle previsioni meteo e che si prepara a cambiare aspetto grazie ad alcune modifiche dell’interfaccia.

A quanto pare, le novità grafiche non sono le sole a cui stanno lavorando gli sviluppatori del colosso di Mountain View, che pare abbiano in progetto di estrapolare Google Weather dall’app principale di Google per renderla un’applicazione autonoma.

Una grande novità per Google Weather

Allo stato attuale Google Weather è uno dei servizi racchiusi in App Google e viene aggiornato insieme ad essa, come Google Assistant, Google Lens e Google Podcast.

Nel caso in cui Google Weather dovesse effettivamente divenire un’app autonoma, dovrebbe ricevere aggiornamenti mirati ed esclusivi e, soprattutto, dovrebbe garantire agli utenti una più elevata possibilità di personalizzazione.

L’icona dell’app dovrebbe essere quella che viene usata oggi (utilizzata anche dall’app dell’orologio) mentre il nome del pacchetto di installazione potrebbe essere com.google.android.apps.weather.

Analizzando il codice dell’ultima versione di Google Orologio (la v.7.5), lo staff di 9to5Google ha scoperto che l’applicazione presto consentirà agli utenti di visualizzare il “Meteo locale sull’orologio” e ciò dovrebbe includere la temperatura attuale (oltre che quella massima e quella minima) e la situazione relativa alle città scelte.

Le informazioni potrebbero anche apparire sui widget della schermata iniziale di Google Orologio e gli sviluppatori hanno aggiunto tante situazioni (bufera di neve, giornata serena, nuvoloso, pioviggine, raffiche, scarsa visibilità, pioggia battente, temporali sparsi isolati notturni, pioggia con nevischio o grandine, tempesta tropicale o uragano e molto caldo) per supportare questa funzionalità.

Tali informazioni saranno alimentate dalla nuova esperienza meteo di Google, che potrebbe essere lanciata il prossimo mese in occasione dell’atteso esordio sul mercato di Google Pixel Tablet e di Google Pixel Fold. Staremo a vedere.

