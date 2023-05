Mancano pochi giorni a giugno, mese nel corso del quale faranno il loro esordio ufficiale sul mercato due dispositivi molto attesi come Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold.

In queste settimane abbiamo avuto modo di approfondire un po’ di più quelli che sono i dettagli tecnici e le potenzialità di questi due nuovi device del colosso di Mountain View e nelle scorse ore un altro contributo è arrivato dalla leaker Kamila Wojciechowska, che su Twitter ha svelato un paio di accessori che Google inizialmente aveva in programma di lanciare.

Mancano all’appello due accessori di Google Pixel Tablet

A dire della leaker, il colosso di Mountain View quando ha iniziato a pensare al lancio di Google Pixel Tablet ha valutato la possibilità di arricchire l’offerta con due comodi accessori come un pennino stilo e una tastiera fisica, ossia soluzioni che sono disponibili anche per vari tablet della concorrenza (basti pensare ad Apple iPad).

Ad oggi, tuttavia, Google non ha lasciato intendere che questi due accessori possano arrivare sul mercato, avendo pubblicizzato soltanto una dock di ricarica e una custodia con anello come accessori ufficiali.

Kamila Wojciechowska non ci fornisce particolari dettagli sulla tastiera e sul pennino stilo pensati per Google Pixel Tablet, facendo intendere che sono ancora in fase di sviluppo e non escludendo, pertanto, che in futuro possano essere lanciati dal colosso di Mountain View, aggiungendo tuttavia che forse il produttore non era ancora davvero pronto per presentare il suo nuovo tablet.

Ricordiamo la scheda tecnica del device:

Dimensioni: 258 x 169 x 8,1 mm

Peso: 493 grammi

Materiali: alluminio con rivestimento AED/nano-ceramico (scocca unibody), vetro (anteriore)

Display: IPS LCD da 10,95 pollici con risoluzione QHD (2.560 x 1.600 pixel, in 16:10) Luminosità (tipica): 500 nit 16 milioni di colori Supporto alle penne (USI 2.0)

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore Titan M2

RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 GB o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: singola Sensore da 1/4” con risoluzione 8 megapixel, pixel da 1,12 μm, apertura f/2.0, fuoco fisso e angolo di visione a 84°

Fotocamera anteriore: Sensore da 1/4” con risoluzione 8 megapixel, pixel da 1,12 μm, apertura f/2.0, fuoco fisso e angolo di visione a 84°

Audio: stereo (quattro speaker), tre microfoni

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.2, UWB, USB Type-C 3.2 Gen 1, connettore magnetico a 4 pin (ricarica, trasferimento dati, uscita audio)

Lettore delle impronte digitali: sì (sul tasto di accensione/spegnimento)

Batteria: 27 Wh, non removibile Autonomia di 12 ore di streaming video (con una ricarica)

Sistema operativo: Android 13 (con 5 anni di aggiornamenti lato sicurezza)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire se Google Pixel Tablet potrà davvero contare su questi due ulteriori accessori, che sembrano avere tutte le carte in regola per alzare le potenzialità del device per quanto riguarda la produttività.