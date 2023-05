Nell’era della realtà aumentata (AR), Google si distingue come un pioniere indiscusso. Da oltre un decennio la multinazionale californiana ha dimostrato una forte predilezione per questa tecnologia, come testimoniato dal lancio del Project Glass. L’anno scorso, durante l’evento Google I/O, l’azienda ha nuovamente sorpreso tutti svelando una nuova generazione di occhiali AR, alimentando le congetture sulla fine programmata dei Google Glass Enterprise Edition 2.

L’impegno di Google, però, non si limita solo ai dispositivi hardware bensì anche al software, attraverso lo sviluppo e l’espansione di Google ARCore. Questa piattaforma, progettata per portare l’esperienza della realtà aumentata su smartphone e tablet, viene costantemente aggiornata con l’aggiunta di nuovi dispositivi supportati.

Nel corso della scorsa settimana un gran numero di telefoni è entrato a far parte dell’elenco ARCore, tra cui alcuni nomi di grande rilievo nel mondo della telefonia mobile, come OnePlus 11 5G e Oppo Find N2 Flip. A questi si aggiungono alcuni modelli di Motorola e OPPO, nonché dispositivi di Lenovo, Xiaomi, Vivo, Nokia e tanti altri.

La lista completa dei dispositivi che hanno ottenuto il supporto ARCore con l’ultimo aggiornamento la trovate di seguito:

OnePlus 11 5G

Oppo Find N2 Flip

Oppo A1 Pro 5G

Oppo A77 5G

Oppo A78 5G

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Lenovo Lavie Tab 102K1

Lenovo Lavie Tab T12 12QHD1

Motorola G53

Motorola G73 5G

Motorola X40

Nokia X30 5G

Realme GT Neo 3T

Realme 10 Pro 5G

Realme 10 Pro+ 5G

Tecno Phantom X2 5G

Tecno Phantom X2 Pro 5G

Vivo X90

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Redmi Note 11 Pro

Kyocera Android One S10

FCNT Arrows BZ03

ZTE Lume Pad

Per i fortunati proprietari di questi più di 20 dispositivi si apre ora un mondo di possibilità, poiché possono ora sfruttare appieno le funzionalità di realtà aumentata offerte da Google ARCore.

Non dovrebbe destare sorpresa il fatto che alcuni dispositivi ricevano la compatibilità con ARCore solo dopo alcuni mesi dalla loro uscita. È importante comprendere che il processo di integrazione in ARCore può richiedere del tempo e che ci possono essere motivazioni legate a una pianificazione accurata da parte dei produttori.

Anche i dispositivi di Google stessi, come i Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro, hanno dovuto aspettare alcuni mesi prima di essere inclusi nell’elenco dei dispositivi supportati. Questo non indica una mancanza di attenzione, bensì la cura con cui Google gestisce l’integrazione della realtà aumentata su una vasta gamma di dispositivi. È un processo che richiede test approfonditi e garanzie di stabilità per offrire un’esperienza AR ottimale. Pertanto, è del tutto lecito aspettarsi che tanti nuovi dispositivi vengano aggiunti alla lista di quelli compatibili nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi.

