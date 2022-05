La prima giornata di Google I/O 2022 non ha lasciato insoddisfatti coloro che si attendevano dal colosso di Mountain View anche prodotti hardware: l’azienda statunitense, infatti, ha presentato Google Pixel 6a e ha fornito un’anteprima della serie Google Pixel 7, dell’attesissimo Google Pixel Watch e di un tablet.

Ma c’è anche un altro prodotto che il colosso di Mountain View ha deciso di mostrare, ossia un nuovo paio di occhiali smart che, tuttavia, non possono essere considerati come una sorta di nuova versione degli iconici Google Glass (svelati 10 anni fa proprio in occasione di Google I/O).

Google lavora a un paio di occhiali smart

I nuovi occhiali di Google sono stati studiati per consentire di aggiungere i sottotitoli al mondo intorno all’utente, ossia una soluzione che dovrebbe rivelarsi un grande strumento per i non udenti o per coloro che si trovano ad affrontare barriere linguistiche.

Sundar Pichai ci ha tenuto a precisare quanto sia importante progettare in un modo che sia costruito per il mondo reale e non per rimuoverlo e la Realtà Aumentata consente di creare nuove soluzioni per raggiungere tale obiettivo.

Pichai ha spiegato che la lingua è fondamentale per connettere le persone tra loro e, pertanto, nelle situazioni in cui non è possibile capire qualcun altro (ciò per problemi di udito o di barriere linguistiche), poter fare affidamento sul proprio telefono come traduttore è già un grande risultato ma sarebbe molto meglio avere un traduttore discreto che è possibile indossare in modo molto semplice, come ad esempio un paio di occhiali.

Ovviamente Google ha fornito delle dimostrazioni pratiche di questi nuovi occhiali, come quello di una famiglia composta da una madre che parla solo cinese e una figlia che parla solo inglese oppure quello di una persona sorda: in entrambi i casi, un dispositivo come questo è in grado di migliorare la vita di tutti i giorni in modo dirompente.

Il colosso di Mountain View non ha fornito ulteriori dettagli sul prodotto durante il keynote di ieri ma è chiaro che questi occhiali sono ancora in una fase di sviluppo iniziale. E, se si considera com’è andata a finire con Google Glass, non è possibile escludere l’ipotesi che anche per questo nuovo prodotto non ci sia un futuro dal punto di vista commerciale.