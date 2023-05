A due settimane esatte di distanza dal rilascio della precedente versione in anteprima, Google ha avviato il rilascio della nuova beta 3.2 di Android 13 QPR3 su tutti i Pixel compatibili degli utenti registrati al programma Android Beta (ovvero sui Pixel 4a e su tutti i dispositivi di coloro che hanno deciso di non passare alle versioni in anteprima di Android 14).

Il terzo ciclo di sviluppo trimestrale di Android 13 giunge probabilmente alla fine del suo percorso: visto anche il changelog che ci racconta di un aggiornamento mirato alla risoluzione di problemi, questa dovrebbe essere l’ultima versione in anteprima di Android 13 QPR3 prima del rilascio in forma stabile (previsto il primo lunedì di giugno) in compagnia del Pixel Feature Drop di giugno (che sarà il terzo per Android 13 nonché il secondo di questo 2022).

Android 13 QPR3: arriva la beta 3 .2

Come anticipato in apertura, Google ha da poco avviato, ai soli utenti registrati al programma beta di Android che non sono passati al programma di anteprima di Android 14 (o agli utenti in possesso di un Pixel 4a che sono registrati a quello che sarà l’ultimo ciclo di sviluppo in anteprima per lo smartphone), il rilascio della nuova beta 3.2 di Android 13 QPR3, ulteriore passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale atteso il mese prossimo.

Questa nuova versione in anteprima fa seguito alla beta 3.1 dello scorso 4 maggio che, a sua volta, arrivava dopo la beta 3 dello scorso 20 aprile (potete trovare tutte le novità in questo articolo) e punta a risolvere alcuni problemi emersi, finora, durante il ciclo di sviluppo (anche dopo la beta 2 avevamo assistito al rilascio intermedio della beta 2.1 che risolveva problemi legati al modem dei Pixel).

Ad ogni modo, la nuova build distribuita da Big G è la T3B3.230413.009 (con le patch di sicurezza che rimangono le più recenti disponibili, ovvero quelle di maggio 2023) ed ha un peso di 22,06 MB su Google Pixel 7 Pro.

Per completezza d’informazione, segnaliamo che sui Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a che sfruttano l’operatore statunitense Verizon, è stata rilasciata la build T3B3.230413.009.A1 che, tuttavia, mantiene le patch ferme ad aprile 2023.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la beta 3.2 di Android 13 QPR3 e raccontano della risoluzione di numerosi problemi, nonostante si tratti di un aggiornamento minore.

This minor update to Android 13 QPR3 Beta 3 includes the following fixes: Fixed an input synchronization issue with the system UI that caused windows to stop receiving touch input or to receive touch input in the wrong location. (Issue #279560321)

Fixed an issue that could cause calls over Wi-Fi to disconnect unexpectedly.

Fixed issue that could prevent a SIM card from being detected properly or from being activated during phone setup.

Fixed an issue where a device could fail to register IMS over Wi-Fi when leaving LTE coverage and entering Wi-Fi coverage.

Fixed issues that caused unexpected dips with cellular connectivity speeds or reliability. If you’re already running Beta 3, you’ll automatically receive an over-the-air (OTA) update to Beta 3.2.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alle note di rilascio complete della nuova beta 3.1 e alla discussione dedicata sulla community Android di Reddit.

Come installare Android 13 QPR3 beta 3.2 sui Pixel compatibili

Come per tutte le versioni di Android 13, anche il nuovo aggiornamento trimestrale (QPR3) del sistema operativo rimane compatibile con gli stessi smartphone della gamma Pixel:

Trattandosi di una versione in anteprima, gli utenti che decideranno di installarla dovranno essere pronti a riscontrare (almeno inizialmente) alcuni bug che, durante il ciclo di sviluppo, verranno prontamente risolti.

La beta 3.2 di Android 13 QPR3 è in via di distribuzione graduale per tutti coloro che erano già registrati al programma beta di Android 13 QPR3 (ed eseguono già la precedente beta 3.1), che riceveranno il nuovo aggiornamento in anteprima come se fosse un normalissimo aggiornamento di sistema via OTA: per installarlo, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).

Tutto questo a patto che sia stato ignorato l’aggiornamento alla beta 2 di Android 14 (trovate qua tutte le novità): infatti, il programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link) è stato convertito per consentire l’accesso alle versioni in anteprima del prossimo sistema operativo del robottino verde. Pertanto, visitando la pagina dedicata al programma, scorrendo fino alla sezione “I tuoi dispositivi idonei” e registrando il proprio dispositivo (accettando i termini del programma), lo smartphone vi segnalerà la presenza della beta 2 Android 14.

Di conseguenza, non è più possibile accedere “per la prima volta” alle versioni in anteprima di quello che sarà l’ultimo aggiornamento trimestrale di Android 13, almeno per installarlo come fosse un normale aggiornamento di sistema. Gli utenti più “esperti” potranno comunque rivolgersi alle immagini di sistema da potere flashare (la pagina dedicata è raggiungibile tramite questo link).

