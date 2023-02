Si è da poco concluso l’evento di lancio globale di Xiaomi che, come antipasto per l’imminente Mobile World Congress 2023, ha presentato su scala globale i propri top gamma Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, smartphone già presentati in Cina lo scorso dicembre.

I due smartphone, che si aggiungono al nuovissimo Xiaomi 13 Lite, sono praticamente la copia carbone delle controparti cinesi e le differenze si possono contare sulla punta delle dita. Ciò che cambia, purtroppo, sono i prezzi di listino che, rispetto a quelli per il mercato cinese, crescono fisiologicamente; fortunatamente Xiaomi ha pensato a delle interessanti promo lancio per celebrare il lancio dei due smartphone. Scopriamo tutti i dettagli.

Xiaomi 13 e 13 Pro arrivano in Italia

Iniziano ad arrivare i primi concorrenti diretti per i Samsung Galaxy S23: loro sono Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dispositivi appena annunciati al di fuori dalla Cina (anche qui in Italia) dal colosso cinese Xiaomi.

Sul lancio italiano si è pronunciato Davide Lunardelli, capo della divisione Marketing di Xiaomi Italia:

“La collaborazione con Leica ci ha permesso di creare una serie di smartphone che non esitiamo a definire come il nostro capolavoro. Smartphone per pochi, con i quali non inseguiamo il successo commerciale ma la completezza tecnica e un grande carattere, adatti a chi vuole il massimo da Xiaomi e a chi vuole distinguersi con stile. Grazie a questo imaging system congiunto che coinvolge sia hardware che software l’obiettivo è che anche chi acquista Xiaomi 13 Series possa creare il proprio capolavoro.”

A propoposito, anche il fotografo di fama mondiale Steve McCurry ha voluto elogiare il comparto fotografico co-ingegnerizzato con Leica dei due smartphone:

“L’esperienza con Xiaomi 13 Series mi ha davvero impressionato, per me è stata un vero e proprio game changer.”

Le differenze rispetto ai modelli cinesi

Rispetto alle controparti cinesi, le poche differenze si possono riscontrare nelle varianti cromatiche (e nel fatto che sparisca la colorazione azzurra, ottenuta tramite la particolare lavorazione Nano Skin) e nei tagli di memoria che, come storicamente accade, sono di meno e risultano meno generosi rispetto a quelli che Xiaomi propone in patria.

Per il resto, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono gli stessi due smartphone che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due mesi, successori diretti degli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro dello scorso anno.

Sarà interessante capire come girerà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm su uno smartphone canonico che non sia Samsung e, inoltre, vedere come si comporterà l’accoppiata MIUI 14 e Android 13 su questo concentrato di potenza.

Per l’occasione, il produttore cinese ha dichiarato che i due smartphone offriranno tre aggiornamenti del sistema operativo Android (dovrebbero terminare il supporto con Android 16) e cinque anni di aggiornamenti relativi alle patch di sicurezza.

Qualora desideriate informazioni più dettagliate sul design e sulle funzionalità offerte dagli Xiaomi 13 e 13 Pro, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato in occasione del loro lancio cinese.

Xiaomi 13 Pro

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa dello Xiaomi 13 Pro, quello che si pone come attuale top gamma del produttore cinese (anche se già si parla del modello Ultra che non avrà compromessi di nessun tipo); lo smartphone può contare su specifiche tecniche di altissimo livello, anche per quanto concerne il comparto fotografico co-ingegnerizzato con la tedesca Leica.

Dimensioni: 162,9 x 74,6 x 8,38 mm

x x Peso: 229 grammi

Materiali: vetro (anteriore), alluminio (frame laterale), ceramica (posteriore)

(anteriore), (frame laterale), (posteriore) Display: LTPO AMOLED E6 da 6,73” WQHD+ (1440 x 3200 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: variabile , da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità tipica: 1200 nit Luminosità di picco: 1900 nit PWM Dimming: 1920 Hz Spazio di colore: DCI-P3 HDR10 , HDR10+, Dolby Vision, HLG Certificazione: SGS Eye Care Protezione: Corning Gorilla Glass Victus

da (1440 x 3200 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5x)

(LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0), non espandibile

o (UFS 4.0), non espandibile Fotocamera posteriore tripla co-ingegnerizzata con Leica : Sensore principale (Sony IMX989) da 50 MP (f/1.9) con Dual Pixel PDAF, AF Laser, Hyper OIS e lenti Leica Sunmicron Sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) con angolo di visione a 115° Sensore tele da 50 MP (f/2.0) con OIS e lenti Leica Sunmicron da 75 mm, zoom ottico 3,2x

co-ingegnerizzata con : Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), Hi-Res , Dolby Atmos

(doppio speaker), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili: Dual SIM , 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G

, (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 , NFC , IR , GPS (dual-band, L1+L5), USB Type-C

(802.11 ax/be), , , , (dual-band, L1+L5), Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 4820 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W , wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a , wireless a e wireless inversa a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Xiaomi 13

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa dello Xiaomi 13, la proposta top gamma compatta del produttore cinese; le rinunce rispetto al maggiore sono davvero poche e si concentrano, principalmente, nel comparto fotografico (comunque co-ingegnerizzato con Leica).

Dimensioni: 152,8 x 71,5 x 7,98 mm

x x Peso: 189 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale)

(anteriore e posteriore), (frame laterale) Display: AMOLED E6 da 6,36” FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Frequenza di aggiornamento: adattiva fino a 120 Hz Luminosità tipica: 1200 nit Luminosità di picco: 1900 nit HDR10 , HDR10+ , Dolby Vision , HLG Protezione: Corning Gorilla Glass Victus

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU e GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5x)

(LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0), non espandibile

(UFS 3.1) o (UFS 4.0), non espandibile Fotocamera posteriore tripla co-ingegnerizzata con Leica : Sensore principale (Sony IMX800) da 50 MP (f/1.8) con PDAF, OIS e lenti Leica Sunmicron da 23 mm Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore tele da 10 MP (f/2.0) con OIS e lenti Leica Sunmicron da 75 mm, zoom ottico 3.2x

co-ingegnerizzata con : Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (doppio speaker), Hi-Res , Dolby Atmos

(doppio speaker), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Reti mobili: Dual SIM , 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G

, (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 , NFC , IR , GPS (dual-band, L1+L5), USB Type-C

(802.11 ax/be), , , , (dual-band, L1+L5), Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W , wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a , wireless a e wireless inversa a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Disponibilità e prezzi degli Xiaomi 13 in Italia

Gli Xiaomi 13 e 13 Pro sono già in vendita, anche in Italia, presso il sito ufficiale del produttore cinese, Amazon, i principali operatori telefonici italiani, e i canali di vendita delle principali catene dell’elettronica di consumo.

Di seguito riportiamo i prezzi, che variano in base alle configurazioni di memoria, e le colorazioni disponibili per entrambi gli smartphone.

Xiaomi 13 arriva nelle tre colorazioni Black, White e Flora Green e in due configurazioni di memoria: La configurazione 8+128 GB è proposta al prezzo di 1099,90 euro . La configurazione 8+256 GB è proposta al prezzo di 1199,90 euro .

arriva nelle tre colorazioni Black, White e Flora Green e in due configurazioni di memoria: Xiaomi 13 Pro arriva nelle due colorazioni Ceramic Black e Ceramic White e, almeno per il momento, nella sola configurazione con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, proposta al prezzo di 1399,90 euro.

Come anticipato in apertura, ai due si aggiunge il fratello minore Xiaomi 13 Lite, del quale abbiamo parlato in un articolo dedicato, che arriva in Italia con prezzi di listino che partono da 499,90 euro.

Le promo lancio pensate da Xiaomi

Per celebrare il lancio globale dei propri smartphone top gamma, Xiaomi ha pensato ad alcune interessanti promozioni che consentono di risparmiare qualcosa rispetto ai prezzi di listino:

Fino alle ore 23:59 del prossimo 12 marzo sarà possibile acquistare Xiaomi 13 usufruendo di uno “sconto early bird” del valore di 100 euro per la versione meno carrozzata (che scende a 999,90 euro) e del valore di 120 euro per la variante più carrozzata (che scende 1079,90 euro).

Acquista Xiaomi 13 su mi.com, sito ufficiale del produttore cinese

Acquista Xiaomi 13 su Amazon.it (disponibile dal 12 marzo 2023)

Fino alle ore 23:59 del prossimo 12 marzo sarà possibile acquistare Xiaomi 13 Pro al prezzo early bird di 1299,90 euro (con 100 euro di sconto rispetto al listino) sul sito ufficiale del produttore cinese, Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia.

Acquista Xiaomi 13 Pro su mi.com, sito ufficiale del produttore cinese

Acquista Xiaomi 13 Pro su Amazon.it (disponibile dal 12 marzo 2023)

I servizi offerti agli utenti che acquistano i due smartphone

A coloro che decideranno di acquistare uno dei due top gamma targati Xiaomi, il produttore cinese offrirà gratuitamente un gran numero di servizi premium:

6 mesi di prova gratuita del piano 2 TB di Google One (utili per conservare gli scatti fotografici)

fino a 6 mesi di YouTube Premium (che consente di accedere senza pubblicità ai video su YouTube e all’intero catalogo musicale di YouTube Music)

Una riparazione fuori garanzia (senza costi di manodopera) entro i primi 12 mesi dall’acquisto dello smartphone.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva post-vendita, Xiaomi offre anche il servizio di garanzia internazionale per smartphone in oltre 40 mercati in tutto il mondo: gli utenti che acquisteranno uno Xiaomi 13 Pro (purché soddisfino le condizioni di garanzia del dispositivo) potranno usufruire di questo servizio presso qualsiasi fornitore di servizi autorizzato Xiaomi.

Solo il tempo ci dirà se i due smartphone saranno apprezzati dal pubblico e permetteranno a Xiaomi di rubare quote di mercato agli altri colossi del panorama Android: gli avversari da battere sono tanti, con i Samsung Galaxy S23 in prima fila, e nei prossimi giorni il Mobile World Congress dovrebbe svelarci tanti altri concorrenti agguerriti.

