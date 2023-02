Anche quella odierna è una giornata dedicata agli aggiornamenti per alcuni fortunati dispositivi, negli ultimi tempi vediamo sempre più produttori prodigarsi per migliorare il supporto software dei propri smartphone; oggi parliamo di Samsung che è sempre in prima linea per il rilascio delle ultime patch di sicurezza, in questo caso quelle di febbraio 2023, ma anche di Xiaomi che piano piano sta rilasciando la MIUI 14 su diversi dispositivi.

Samsung aggiorna la serie Galaxy S20 con le patch di sicurezza di febbraio 2023

È sotto gli occhi di tutti quanto Samsung sia celere nel supporto software dei propri smartphone, negli ultimi giorni infatti abbiamo visto il produttore iniziare il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio 2023 su una serie di dispositivi come la serie Galaxy Note 20, Galaxy S21 FE, nonché su Galazy Z Flip3, Z Fold3 e Galaxy A52 5G.

Oggi è il turno di altre vecchie glorie dell’azienda, i top di gamma di qualche anno fa, i Galaxy S20, stanno infatti ricevendo a loro volta le nuove patch di sicurezza nelle ultime ore; per quanto riguarda le versioni 5G di Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, queste stanno ricevendo l’update che porta la versione firmware alla G98xBXXSFGWAD in Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Trinidad e Tobago e Uruguay, a cui dovrebbero far seguito tutti gli altri mercati.

Per quel che concerne invece le versioni 4G degli smartphone sopra citati, anche loro beneficiano dell’aggiornamento di sicurezza in questione grazie alla nuova versione firmware G98xFXXSFGWAD. Come di consueto per controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento in questione, è sufficiente recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Xiaomi 11T inizia a ricevere la MIUI 14

Anche Xiaomi, nonostante non sia il brand più “sul pezzo” da questo punto di vista, è attualmente impegnata nel rilascio di diversi aggiornamenti per i propri smartphone, negli ultimi giorni infatti hanno già ricevuto la nuova versione dell’interfaccia proprietaria MIUI 14 alcuni dispositivi del produttore come ad esempio Xiaomi 12 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G e Xiaomi 12X.

A questi si aggiunge oggi anche Xiaomi 11T che nelle ultime ore ha iniziato a ricevere la MIUI 14 basata su Android 13 e le patch di sicurezza di gennaio 2023 (sempre meglio che niente); l’aggiornamento, che porta sullo smartphone la build V14.0.1.0.TKWEUXM, introduce le novità che potete vedere nel changelog completo di seguito:

Highlights

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Basic experience

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Personalization

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Super icons will give your Home screen a new look. (Update the Home screen and Themes to the latest version to be able to use Super icons.)

Home screen folders will highlight the apps you need most making them just one tap away from you.

More features and improvements

Search in Settings is now more advanced. With search history and categories in results, everything looks much crisper now.

System

Stable MIUI based on Android 13

Updated Android security patch to January 2023. Increased System security.

L’update in questione introduce dunque tutte le novità già viste della MIUI 14, contribuendo a rendere lo Xiaomi 11T più veloce, affidabile e reattivo, nonché più efficiente dal punto di vista energetico.

