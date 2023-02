Giornata di aggiornamenti quella odierna per alcuni dispositivi attualmente presenti sul mercato, alcuni dei quali magari tra le mani di voi lettori; non perdiamoci in chiacchiere e vediamo quali dispositivi Samsung, LG, Realme e Huawei stanno ricevendo la notifica della presenza di un aggiornamento.

Samsung aggiorna Galaxy S21 FE con le patch di sicurezza di febbraio 2023

Dopo aver visto giusto ieri il rilascio da parte dell’azienda delle patch di sicurezza di febbraio 2023 sulla serie Galaxy Note 20, oggi c’è un altro dispositivo della famiglia che inizia a ricevere il medesimo update.

Samsung Galaxy S21 FE con processore Exynos 2100 (modello SM-G990E) sta ricevendo nelle ultime ore l’aggiornamento di cui sopra, contenente le ultime patch di sicurezza disponibili, l’update con versione firmware G990EXXS3DWAA non sembra introdurre altre novità rilevanti, segno di come sia necessario attendere ancora un po’ prima di veder eventualmente rilasciata la nuova One UI 5.1 su questo dispositivo.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio in Brasile, ma nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere gli smartphone interessati presenti anche in altri mercati; come di consueto per controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento vi basta recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

LG Velvet riceve a sorpresa Android 13

Dopo la dipartita di LG nel settore degli smartphone, non capita spesso di parlarne sulle nostre pagine, oggi però l’azienda torna a far parlare di sé per il rilascio dell’ultima versione disponibile del robottino su LG Velvet.

La notizia arriva da Reddit, dove un utente ha postato alcune immagini (che potete vedere nella galleria qui sotto) inerenti all’aggiornamento in questione per la variante coreana del dispositivo.

Previous Next Fullscreen

Per quanto l’aggiornamento possa interessare pochi dispositivi, è comunque lodevole da parte dell’azienda il rilascio di tale update, LG avrebbe potuto tranquillamente interrompere completamente il supporto software della maggior parte dei suoi dispositivi, senza che nessuno se ne accorgesse; ben venga l’aver intrapreso una strada diversa.

Realme X7 Max 5G riceve la Realme UI 4.0 con Android 13

Realme annuncia con un post la fine del programma di beta testing della Realme UI 4.0 basata su Android 13, per il dispositivo Realme X7 Max 5G, lo smartphone in questione sta ricevendo nelle ultime ore l’update di cui sopra, attualmente limitato solo al 15% degli utenti. La scelta dell’azienda di non distribuire ampiamente da subito l’aggiornamento è dovuta alla volontà di essere sicuri dell’assenza di gravi bug (anche se non è chiaro a cosa sia servito allora il periodo di beta test positivo), qualora tutto andasse per il verso giusto l’update verrà rilasciato a tutti i dispositivi interessati entro la fine del mese corrente.

L’aggiornamento porta la versione firmware alla RMX3031_11.F.04, è compatibile solo con gli smartphone che attualmente montano le versioni RMX3031_11.C.16 e RMX3031_11.C.17 ed introduce le seguenti novità:

Aquamorphic Design

Adds Aquamorphic Design theme colours for enhanced visual comfort.

Applies the Aquamorphic Design philosophy to animations to make them natural and vivid.

Adds a Home screen world clock widget to show the time in different time zones.

Upgrades to Quantum Animation Engine 4.0, with a new behaviour recognition feature, which recognises complex gestures and provides optimised interactions.

Optimises UI layers for a clearer and neater visual experience.

Applies real-world physics to animations to make them look more natural and intuitive.

Adapts responsive layouts to accommodate different screen sizes to improve readability.

Optimises the widget design to make information easier and quicker to find.

Optimises fonts for better readability.

Optimises system icons by using the latest colour scheme to make the icons easier to recognise.

Enriches and optimises illustrations for features by incorporating multicultural and inclusive elements.

Efficiency

Adds large folders to the Home screen. You can now open an app in an enlarged folder with just one tap and turn pages in the folder with a swipe.

Adds a new type of Always-On Display that shows live information about music, ride-hailing and food delivery. (Supports only some apps)

Adds media playback control, and optimises the Quick Settings experience.

Adds more markup tools for screenshot editing.

Adds support for adding widgets to the Home screen, making information display more personalised.

Upgrades Doodle in Notes. You can now draw on graphics to take notes more efficiently.

Optimises Shelf. Swiping down on the Home screen will bring up Shelf by default. You can search content online and on your device.

Huawei aggiorna la serie Mate 50, miglioramenti generali, fotocamera e patch di sicurezza

Concludiamo con Huawei, che ha deciso di unirsi alla schiera di produttori che stanno rilasciando aggiornamenti per i propri smartphone, l’azienda sta infatti distribuendo un nuovo update per i dispositivi della famiglia Mate 50.

L’aggiornamento porta la versione di HarmonyOS degli smartphone alla numero 3.0.0.197 e, oltre ad introdurre le patch di sicurezza HarmonyOS di gennaio 2023, apporta diversi miglioramenti generali per quanto riguarda la fluidità del sistema, le prestazioni, la stabilità della rete e miglioramenti per la fotocamera.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android, la classifica di febbraio 2023