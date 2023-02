La maggior parte dei produttori di smartphone nel mondo Android ha acquisito negli ultimi tempi maggior consapevolezza per quanto riguarda il supporto software dei propri prodotti, non sono certamente tutti allo stesso livello, Google e Samsung si giocano il primo posto mentre gli altri arrancano dietro di loro. Oggi vediamo come Samsung abbia iniziato il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio 2023 sulla serie Galaxy Note 20, miglioramenti per la ricarica delle Galaxy Buds 2, mentre Xiaomi continua la distribuzione della MIUI 14.

La serie Samsung Galaxy Note 20 riceve le patch di sicurezza di febbraio 2023

Abbiamo tutti ben presente come il colosso coreano sia uno dei produttori più attenti e celeri nel supporto software dei propri dispositivi, dopo aver presentato la sua ultima famiglia di top di gamma Galaxy S23, l’azienda non si dimentica delle sue vecchie glorie.

Nelle ultime ore infatti gli smartphone Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento con la versione firmware N98xBXXS5GWB1 che introduce sui dispositivi in questione le patch di sicurezza di febbraio 2023.

Come spesso accade Samsung non ha dettagliato l’update in questione ma, come spesso accade, è probabile che siano state risolte diverse criticità inerenti alla sicurezza; l’aggiornamento è attualmente in fase di roll out in Svizzera, ma nei prossimi giorni dovrebbe essere distribuito anche in tutti gli altri mercati. Come di consueto per controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento vi basterà recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

L’ultimo aggiornamento delle Galaxy Buds 2 introduce un gradito miglioramento

Durante l’evento Galaxy Unpacked della scorsa settimana l’azienda non ha presentato nuove cuffie, motivo per cui si concentra maggiormente sul supporto dei dispositivi attualmente in commercio; la società ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per le Galaxy Buds 2.

L’update in questione, che porta la versione firmware alla R177XXU0AWA3, è per il momento in fase di rilascio in Corea del Sud e con un peso di 3,06 MB, migliora la stabilità di ricarica degli auricolari wireless. Nei prossimi giorni l’update in questione verrà presumibilmente rilasciato anche nel resto del mondo, per controllare la presenza dell’aggiornamento non dovrete fare altro che aprire l’app Galaxy Wearable, selezionare le vostre Galaxy Buds 2 e recarvi in Impostazioni auricolari -> Aggiornamento software auricolari -> Scarica e installa.

Xiaomi continua il rilascio della MIUI 14

Sebbene Xiaomi non sia uno dei produttori che spicca per supporto software dei propri dispositivi, negli ultimi tempi l’abbiamo vista impegnata nella distribuzione della nuova interfaccia proprietaria MIUI 14; giusto ieri abbiamo visto il rilascio dell’aggiornamento in questione per POCO X4 GT, a cui ora si unisce anche Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T Pro riceve dunque l’aggiornamento alla build V14.0.6.0.TLFEUXM, grazie al quale riceve la MIUI 14 basata su Android 13, l’update in questione introduce anche le patch di sicurezza (unpo’ vecchiotte) di dicembre 2022; di seguito il changelog completo dell’aggiornamento:

Highlights

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Basic experience

MIUI uses less memory now and keeps being swift and responsive over much more extended periods.

Personalization

Attention to detail redefines personalization and brings it to a new level.

Super icons will give your Home screen a new look. (Update the Home screen and Themes to the latest version to be able to use Super icons.)

Home screen folders will highlight the apps you need most making them just one tap away from you.

More features and improvements

Search in Settings is now more advanced. With search history and categories in results, everything looks much crisper now.

System

Stable MIUI based on Android 13

Updated Android security patch to December 2022. Increased System security.

L’aggiornamento dunque, complice la nuova versione di Android e la nuova MIUI 14, semplifica il sistema, lo rende più efficiente dal punto di vista energetico ed introduce tutte le novità proprie della nuova versione dell’interfaccia proprietaria che abbiamo già avuto modo di vedere.

