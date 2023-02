Il mese di febbraio è appena iniziato, ma in questi giorni Samsung è già partita con la distribuzione delle nuove patch di sicurezza, proposte lunedì da Google sui suoi Pixel. Le patch di febbraio arrivano su Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A52 5G, ma Xiaomi non resta a guardare: la casa cinese sta iniziando la distribuzione della MIUI 14 per Xiaomi 12 Pro e Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ma anche di un aggiornamento per “sbloccare” il Wi-Fi 7 di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A52 5G

Partiamo dal trio di smartphone Samsung, che sta ricevendo le ultime patch di sicurezza. I pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G si aggiornano con i firmware F711U1UES3EWA6 e F926U1UES2EWA6 a partire dagli Stati Uniti, mentre lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A52 5G sta ricevendo la versione A526BXXS2DWAB a partire dal Brasile, ma siamo sicuri che la distribuzione si allargherà presto a tanti altri Paesi.

L’aggiornamento non include ancora la One UI 5.1, che ha debuttato con la serie Galaxy S23 e che dovrebbe arrivare su tanti altri modelli nel giro di qualche settimana. Non ci sono infatti novità a livello di funzionalità, ma solo le patch di sicurezza di febbraio 2023: come abbiamo visto, queste includono quasi 50 correzioni, 5 delle quali riguardano vulnerabilità “critiche” che hanno a che vedere con il kernel Linux e la connessione Bluetooth.

Novità aggiornamento MIUI 14 per Xiaomi 12 Pro e Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi Mi 11 Lite 5G stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con la MIUI 14 basata su Android 13. Xiaomi 12 Pro sta accogliendo l’importante update tra le mani dei tester Mi Pilot, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe allargarsi fino a raggiungere tutti. La versione in rollout in India è la V14.0.1.0.TLBINXM, che ha un peso di 4,4 GB e integra le patch di sicurezza di gennaio 2023. Per Xiaomi Mi 11 Lite 5G è invece in distribuzione la versione V14.0.3.0.TKIMIXM, sempre con patch di gennaio.

Le novità della MIUI 14 sono parecchie e includono l’alleggerimento generale del sistema, con la riduzione dello spazio richiesto sia dalla memoria di archiviazione sia dalla RAM, il motore Photon per una migliore gestione delle risorse, passi avanti per quanto riguarda privacy e sicurezza, miglioramenti legati all’Intelligenza Artificiale, miglioramenti per l’interconnessione tra i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi e tanto altro. Per Xiaomi 12 Pro si tratta del primo major update: dovrebbe arrivare fino all’ipotetica MIUI 16 basata su Android 15.

Novità aggiornamento Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro offrono il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che mette a disposizione il supporto alla connettività Wi-Fi 7. In base alle specifiche tecniche, i due smartphone si fermano al lancio al Wi-Fi 6E (802.11ax), ma il produttore sta correndo “ai ripari”: Xiaomi sta partendo con la distribuzione di un aggiornamento software che va ad abilitare il Wi-Fi 7, già predisposto a bordo dei due smartphone Android. Rispetto al Wi-Fi 6, il nuovo standard promette velocità teoriche fino a 2,4 volte più elevate.

Vi ricordiamo che Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono stati presentati in Cina nel mese di dicembre, ma non sono ancora stati lanciati a livello globale. Dovremmo vederli durante il prossimo MWC 2023, che si terrà proprio a fine mese.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A52 5G, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto gli smartphone a livello globale, ma fare un tentativo via OTA non vi costa nulla. Per cercare nuovi update su Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A52 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Sugli smartphone Xiaomi il percorso è simile: basta andare in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Leggi anche: Migliori smartphone Android, la classifica di febbraio 2023