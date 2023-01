Il produttore cinese OnePlus ha da poco annunciato nuovi dettagli che circondano l’evento di lancio globale del proprio smartphone Android di punta per questo inizio di 2023, ovvero OnePlus 11 5G, smartphone spinto dallo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Annunciato in Cina all’inizio del mese di gennaio, lo smartphone arriverà dalle nostre parti tra un paio di settimane; per l’occasione, l’azienda ha pensato ad alcune iniziative sul proprio store ufficiale che prevedono premi o prodotti in omaggio sul preordine o sull’acquisto dello smartphone. Scopriamo tutti i dettagli dell’evento e le iniziative ad esso collegate.

OnePlus 11 arriverà da noi presto, con ricarica a 100 W

Già da oltre un mese siamo a conoscenza del fatto che OnePlus 11 5G verrà presentato a livello globale il prossimo 7 febbraio in occasione dell’evento di lancio Cloud 11, dopo essere stato lanciato in Cina lo scorso 4 gennaio.

Ora che mancano circa due settimane al suddetto evento di lancio, il produttore cinese ha aggiornato il proprio sito ufficiale (anche quello italiano), arricchendolo di nuove informazioni legate proprio a OnePlus 11 5G e pubblicando alcune iniziative ad esso dedicate, di cui parleremo fra pochissimo.

Dalla pagina dello smartphone sul sito ufficiale di OnePlus, intanto, emergono ulteriori conferme sul fatto che lo smartphone che arriverà a livello globale, e quindi anche in Italia, sarà esteticamente identico a quello acquistabile in Cina e sarà disponibile in due colorazioni (verde e nero) e in tre configurazioni di memoria non ben specificate. Va però segnalato che: scegliendo il colore 1 (verde) si potrà puntare solo alla prima configurazione di memoria; scegliendo il colore 2 (nero) sarà possibile decidere tra la seconda e la terza configurazione di memoria. Non sappiamo se si tratti di una cosa messa lì per depistare o se, effettivamente sarà così.

Tuttavia, navigando un po’ tra le pagine legate all’evento di lancio Cloud 11, si può scoprire che vi saranno sicuramente una configurazione con 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e una configurazione con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (probabilmente quella che sarà disponibile solo in verde); la terza configurazione, quindi, potrebbe essere quella intermedia tra le due, offrendo 8 GB (o 12 GB) di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Scorrendo ulteriormente la pagina dello smartphone, farà piacere scoprire che, anche in Italia, OnePlus 11 5G supporterà la ricarica cablata ultra-rapida SUPERVOOC a 100 W e non quella a 80 W di cui sono trapelate indiscrezioni alcuni giorni fa (che potrebbe essere circoscritta ai modelli destinati al mercato statunitense): il supporto della ricarica a 100 W è confermata dal fatto che, in confezione di vendita, sarà incluso il caricabatterie a 100 W.

Le iniziative collegate al lancio di OnePlus 11

Archiviati i discorsi sulle colorazioni e sulle possibili configurazioni di memoria in cui sarà reso disponibile OnePlus 11 5G, passiamo alle iniziative pensate da OnePlus per accompagnare l’evento di lancio Cloud 11.

Pre-ordina lo smartphone, ricevi un regalo

Effettuando il preordine di OnePlus 11 5G è possibile ricevere gratuitamente un altoparlante Beosound A1 personalizzato di seconda generazione (valore commerciale di 299 euro), direttamente da Bang & Olufsen (sembra che questo regalo sia disponibile solo con il preordine dello smartphone in configurazione 16+256 GB); alternativamente, è possibile ricevere un paio di OnePlus Buds Pro 2. La campagna sarà attiva dal 7 al 17 febbraio 2023 (intervallo in cui saranno presumibilmente attivi i preordini). Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata con Termini & Condizioni della promozione.

Iscriviti all’evento per vincere un OnePlus 11 5G

Iscrivendosi all’evento (basta inserire il proprio indirizzo e-mail valido per partecipare ed essere avvisati dell’eventuale vincita), si partecipa all’estrazione di due codici che permetteranno di ricevere gratuitamente un OnePlus 11 5G in configurazione 8+128 GB. Nel caso in cui il vincitore volesse acquistare lo smartphone con un maggior quantitativo di memoria, dovrà pagare la differenza di prezzo tra la versione base e la versione scelta. Il codice vincente avrà validità 30 giorni dal momento della ricezione. La campagna è attiva da oggi, 25 gennaio, fino al 6 febbraio 2023.

Oltre a queste due iniziative collegate direttamente all’evento, sul OnePlus Store è possibile usufruire di altre promozioni attive:

Coupon da 20 euro per l’acquisto delle OnePlus Buds Pro 2 : per riceverlo basta registrarsi e iscrivere il proprio dispositivo OnePlus.

: per riceverlo basta registrarsi e iscrivere il proprio dispositivo OnePlus. Bonus extra (fino a 250 euro) se si effettua la permuta di un vecchio smartphone

Programma studenti: tutti gli studenti (accreditati tramite StudentBeans) possono risparmiare fino al 20% su tutti i prodotti OnePlus acquistabili sullo store ufficiale del produttore cinese.

Inoltre, il OnePlus Store offre la consegna gratuita (entro tre giorni), la possibilità di effettuare un reso entro 15 giorni e la garanzia di 24 mesi su tutti gli smartphone e i prodotti audio.

Per maggiori dettagli su tutto ciò, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’evento di lancio sul sito italiano di OnePlus

Galleria immagini del prodotto

Arrivano anche le cuffie OnePlus Buds Pro 2 e forse altro?

Oltre al nuovo OnePlus 11 5G, a livello globale verranno lanciate anche le nuove OnePlus Buds Pro 2, cuffie true wireless caratterizzate dal “suono puro e naturale di Dynaudio” (grazie al sistema MelodyBoost Dual Driver creato in collaborazione con Dynaudio) e da “bassi più profondi e voci immacolate” (grazie anche all’audio spaziale cinematografico). Al pari dello smartphone, anche le cuffie sono state annunciate in Cina lo scorso 4 gennaio.

Infine, sembra proprio che possa esserci spazio per una sorta di one more thing; sulla pagina dedicata all’evento di lancio, infatti, è presente una sorta di teaser chiamato “Cosa puoi aspettarti di più?” che spiega come “le confezioni sono disponibili in tutte le forme e le dimensioni”; oltre a questo, dall’immagine presente in copertina, potete notare come i due dispositivi protagonisti dell’evento di lancio, ovvero OnePlus 11 5G e le OnePlus Buds Pro 2 siano adagiate su uno schermo decisamente più grande di quello di uno smartphone.

Gli indizi sembrerebbero, dunque, convergere verso il primo tablet Android a marchio OnePlus, noto finora come OnePlus Pad o OnePlus Tab (noto dapprima con il nome codice Reeves e più recentemente con il nome in codice Aries). Da parecchi mesi, infatti, si parla dell’arrivo di questo nuovo dispositivo che, per un motivo o per un altro, finora non è mai stato portato al debutto. Che sia la volta buona?

