Finalmente abbiamo la data di presentazione ufficiale di OnePlus 11 5G, dopo che le ultime indiscrezioni hanno fatto un buco nell’acqua. Come abbiamo avuto modo di scoprire in questi giorni, niente 17 dicembre 2022: per scoprire il nuovo smartphone di punta della casa cinese toccherà attendere il 2023, ma la data rimane comunque non troppo lontana. In più, insieme a OnePlus 11 5G, saranno lanciate delle nuove cuffie, le OnePlus Buds Pro 2.

Ecco la data di presentazione di OnePlus 11 5G e OnePlus Buds Pro 2

OnePlus ha annunciato quest’oggi la data di presentazione del suo prossimo smartphone Android, che combacerà con quella di un nuovo paio di cuffie wireless. Il “OnePlus Cloud 11 Launch Event” si terrà a Nuova Delhi, in India, il 7 febbraio 2023 alle ore 15:00 italiane, e mostrerà OnePlus 11 5G e le cuffie OnePlus Buds Pro 2. Per ora non sono stati forniti dettagli sulla successiva disponibilità dei nuovi prodotti, né a livello di tempistiche né per quanto riguarda i Paesi di commercializzazione.

Il modello precedente, OnePlus 10 Pro, venne presentato a gennaio 2022 e venne lanciato prima in Cina e successivamente a livello globale (nel mese di marzo). Questa volta il mese sarà quello di febbraio, dunque ci aspettiamo una disponibilità in Europa entro la primavera (aprile?). Interessante notare come la casa cinese sia tornata sui suoi passi, rimuovendo la dicitura “Pro”: questo per il momento, dato che nei prossimi mesi potrebbe essere lanciato un OnePlus 11 Pro.

Cosa sappiamo per ora su OnePlus 11 5G? Il nuovo smartphone offrirà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e un nuovo design per il modulo fotografico posteriore, che abbiamo avuto modo di scoprire con le immagini trapelate finora. Al fianco del chipset dovrebbero trovare posto fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Le fotocamere vedranno confermata la partership con Hasselblad: in base a quanto trapelato, lo smartphone dovrebbe offrire tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50 MP (forse l’IMX890 di Sony), sensore ultra-grandangolare da 48 MP e sensore tele da 32 MP per lo zoom ottico 2X. A completare la scheda tecnica di base dovrebbero essere il display AMOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e la batteria da 5000 mAh. Ci sarà inoltre il ritorno dell’apprezzato slider per il cambio della modalità suoneria.

OnePlus 11 5G dovrebbe essere il primo smartphone a sfruttare la nuova politica di aggiornamenti del produttore, che prevede quattro major release di Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Dato che uscirà con Android 13, il dispositivo potrebbe arrivare fino all’eventuale Android 17. Insieme allo smartphone saranno presentate le OnePlus Buds Pro 2, nuove cuffie true wireless che andranno a “prendere il posto” delle OnePlus Buds Pro lanciate lo scorso anno (qui la nostra recensione). Dovrebbero offrire il supporto a Google Fast Pair e al codec LHDC, ma per tutti i dettagli ufficiali dobbiamo attendere l’anno nuovo.

Sul sito ufficiale OnePlus potete registrarvi per essere tra i primi a ricevere informazioni. Per conoscere tutto sarà comunque sufficiente continuare a seguirci. Quale dei due prodotti state aspettando di più?

