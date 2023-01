Il colosso cinese OnePlus ha ufficialmente presentato, come ci si aspettava, il nuovo smartphone di punta dell’azienda: OnePlus 11. Il dispositivo è stato al centro di diverse indiscrezioni negli ultimi mesi, abbiamo avuto modo di intravedere infatti diverse delle sue caratteristiche che, ora, possiamo analizzare forti dell’ufficialità del lancio.

OnePlus 11 è l’ultimo flagship dell’azienda cinese, pronto a dare battaglia alla concorrenza

Senza perderci in inutili chiacchiere andiamo subito a vedere quali sono le principali specifiche tecniche dell’ultimo top di gamma dell’azienda: OnePlus 11 si presenta con un display AMOLED 2,75D da 6,7 pollici, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz grazie all’utilizzo di un pannello Samsung LTPO 3.0, vanta inoltre il supporto Dolby Vision.

Sotto il cofano troviamo l’ultimo processore di fascia alta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da RAM LPDDR5X (fino a 16 GB) e archiviazione interna UFS 4.0 (fino a 512 GB). Spostandoci sul lato posteriore troviamo il comparto fotografico principale, composto da un sensore Sony IMX890 da 50 MP con OIS, un teleobiettivo IMX709 2x da 32 MP che può offrire ritratti migliori grazie all’aumento della luce in ingresso del 416% e una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP con sensore IMX581 in grado di supportare anche scatti macro.

Ad alimentare OnePlus 11 troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W, solo cablata, in grado di ricaricare lo smartphone fino al 50% in 10 minuti e fino al 100% in 25 minuti, stando a quanto dichiarato dall’azienda.

L’azienda ha inoltre apportato alcune migliorie sotto diversi aspetti, il dispositivo per esempio vanta un’efficienza di dissipazione del calore superiore del 92% a quella del grafene grazie all’utilizzo di un tipo di grafite ad altissime prestazioni; OnePlus 11 è inoltre il primo smartphone al mondo a utilizzare un motore vibrante bionico, l’unico motore su un dispositivo Android con un volume di oltre 600 mm³. La prima tecnologia a circuito magnetico a fase intera permette il rilevamento di due vibrazioni contemporaneamente.

Un altro primato a livello mondiale è stabilito dalla presenza di un motore grafico personalizzato in grado di offrire un frame rate elevato e una qualità dell’immagine superiore nei giochi; indipendentemente dal frame rate supportato dal gioco di turno infatti, il telefono offrirà fino a 100 fps grazie alla sua ottimizzazione.

Scheda tecnica completa

Di seguito le specifiche tecniche di OnePlus 11:

Display AMOLED curvo flessibile da 6,7 ​​pollici (3216 x 1440 pixel) Quad HD+ 2.75D, LTPO 3.0, frequenza di aggiornamento 1Hz-120Hz, HDR 10+, Dolby Vision, luminosità di picco fino a 1300 nit, protezione Corning Gorilla Glass Victus

Processore Snapdragon 8 Gen 2 4nm con GPU Adreno 740

12 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB (UFS 4.0) di archiviazione / 16 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) di archiviazione

Android 13 con ColorOS 13 (in Cina) / OxygenOS 13 (globale)

Doppia SIM (nano+nano)

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX890, apertura f/1.8, OIS, fotocamera ultra grandangolare da 48 MP con sensore Sony IMX581, apertura f/2.2, macro da 3,5 cm, zoom ottico 2x RGBW (teleobiettivo) da 32 MP, sensore Sony IMX709; Flash LED, sistema fotografico Hasselblad

Fotocamera frontale da 16MP con apertura f/2.4

Sensore di impronte digitali integrato nel display

Porta USB di tipo C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos

Dimensioni: 163,1×74,1×8,53 mm; Peso: 205 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (Dual Band L1+L5) + GLONASS, USB tipo C, NFC

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 W

Prezzi e disponibilità di OnePlus 11

Il dispositivo è già disponibile per il pre ordine nel mercato interno cinese e sarà in vendita a partire dal 9 gennaio nelle seguenti configurazioni e prezzi:

12 GB RAM + 256 GB di memoria interna al costo di 3.999 yuan (circa 547 euro al cambio attuale)

16 GB RAM + 256 GB di memoria interna al costo di 4.399 yuan (circa 602 euro al cambio attuale)

16 GB RAM + 512 GB di memoria interna al costo di 4.899 yuan (circa 670 euro al cambio attuale)

Questi come detto sono i prezzi per il mercato cinese, per quanto riguarda i mercati globali ci sarà da aspettare fino al 7 febbraio per conoscere quanto costerà OnePlus 11 da noi, e già sappiamo che la conversione yuan/euro non conta.

