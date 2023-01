La crescente dipendenza di OnePlus da Oppo negli ultimi due anni ha portato il marchio a perdere la propria identità, sia in termini di software che di hardware: basti pensare all’arrivo di elementi di design e funzioni caratteristiche della ColorOS sulle ultime versioni della OxygenOS che hanno snaturato la filosofia della casa, da sempre contraddistinta per la spiccata leggerezza e fluidità dell’interfaccia. L’azienda cinese è tenuta a riscattarsi e tornare quella di un tempo, e il lancio di OnePlus 11 potrebbe fungere da trampolino di lancio per recuperare il terreno perduto. Per raggiungere questo obiettivo, però, dovrà essere in grado di convincere gli utenti della bontà del proprio prodotto, come successo in parte con OnePlus 10T 5G (potete dare un’occhiata alla nostra videorecensione).

Sebbene il lancio internazionale di OnePlus 11 sia ancora lontano un paio di settimane, una nuova fuga di notizie suggerisce che la variante globale non dovrebbe essere in grado di caricarsi tanto rapidamente quanto la versione cinese, ma non così lentamente da costituire un ostacolo per chi intende acquistarlo.

La ricarica di OnePlus 11 sarà più lenta?

OnePlus 11 è stato presentato ufficialmente in Cina contestualmente alle OnePlus Buds Pro 2 all’inizio di gennaio, confermando molte delle indiscrezioni e dei rumor che avevamo condiviso nelle settimane e mesi precedenti. Lasciando un attimo da parte le specifiche tecniche che potete comunque leggere qui, ciò che ci interessa in questa sede è la batteria da 5000 mAh, ma più specificatamente il supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W. Questa è la vera caratteristica dove la variante globale sembra differire da quella presentata pochi giorni fa.

Come riportato dal leaker SnoopyTech, la versione internazionale di OnePlus 11 supporterebbe la ricarica SuperVOOC a 80 W invece dei più performanti 100 W dichiarati in fase di lancio per la versione cinese. Sebbene si tratti di un oggettivo passo indietro rispetto ai 100 W, la ricarica proprietaria di OnePlus a 80 W si è dimostrata piuttosto efficiente tanto da garantire una carica completa da 0 a 100% in meno di 40 minuti.

Non è ancora chiaro se questa differenza riguardi solo gli Stati Uniti e gli altri Paesi con prese di corrente a 110 V (come è successo più volte in passato) o se possa essere estesa a tutti i mercati internazionali, tra cui anche l’Italia. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane, a ridosso del lancio globale di OnePlus 11 previsto per il 7 febbraio 2023.

