Tra i dispositivi che nei prossimi mesi dovrebbero essere lanciati sul mercato vi sono anche Realme GT Neo 5, OPPO Reno10 e OnePlus Pad, protagonisti nelle scorse ore di nuove apparizioni in Rete.

Realme GT Neo 5 appare nei database di TENAA e 3C

Alcune varianti di Realme GT Neo 5 hanno fatto la loro comparsa nei database dei due enti certificatori TENAA e 3C, confermandoci alcune delle principali caratteristiche che questo smartphone potrà vantare.

In particolare, i modelli apparsi hanno come nomi in codice le sigle RMX3706 e RMX3708 e possono contare su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2.772 x 1.240 pixel, una tripla fotocamera (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 8 megapixel e da uno da 2 megapixel) e una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Il modello RMX3706 può vantare una batteria a doppia cella da 2.425 mAh (in totale 4.850 mAh) e supporta la ricarica rapida a 160 W mentre il modello RMX3708 presenta una batteria a doppia cella da 2.225 mAh (in totale 4.450 mAh) e supporta la ricarica rapida a 240 W.

La data di lancio della serie OPPO Reno10

Dall’India arriva la notizia della data di lancio della serie OPPO Reno10, che nel Paese asiatico sarà ufficiale tra la prima e la seconda settimana di febbraio.

Al momento non è chiaro se la serie OPPO Reno10 sarà soltanto una versione ribrandizzata della serie OPPO Reno9 o se si tratterà di modelli completamente nuovi.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, gli smartphone lanciati da OPPO dovrebbero essere tre: al modello base, infatti, si dovrebbero affiancare una versione Pro e la variante OPPO Reno10 Pro+.

OnePlus Pad potrebbe essere vicino

Da tempo si susseguono delle indiscrezioni secondo cui OnePlus sarebbe al lavoro su un tablet Android, device che potrebbe essere lanciato con il nome di OnePlus Pad (o OnePlus Tab).

Ebbene, stando alle ultime voci provenienti dall’India, OnePlus starebbe testando tale device, il cui nome in codice sarebbe Aries.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sulle possibili principali caratteristiche di OnePlus Pad, che potrebbe essere lanciato all’inizio dell’estate insieme a OnePlus 11R.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere le prossime indiscrezioni.