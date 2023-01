La LineageOS 20, popolare e molto curata custom ROM basata su Android 13, continua ad estendere il proprio supporto ad altri smartphone.

A pochi giorni dall’arrivo delle build per alcuni smartphone del panorama Xiaomi, il team di sviluppo della apprezzatissima ROM nel panorama del modding su Android, ha infatti pubblicato le build più recenti per sei smartphone, due Samsung, due Motorola e due Nokia. Scopriamo tutti i dettagli.

LineageOS 20: supporto esteso ad altri sei smartphone

Come anticipato in apertura, il team di sviluppo della LineageOS 20, popolare ROM personalizzata che aiuta ad allungare la vita dei telefoni più datati o di fascia bassa, portando a bordo l’ultima versione di Android, o che si pone semplicemente come alternativa per un software più pulito e personalizzabile, ha esteso il supporto a sei nuovi smartphone.

Nello specifico, si tratta dei Samsung Galaxy A52 4G (trovate qui la nostra recensione) e Galaxy A72 (trovate qui la nostra recensione), dei Motorola One Action (trovate qui la nostra recensione) e One Vision (trovate qui la nostra recensione), e dei Nokia 6.1 e 6.1 Plus.

Samsung Galaxy A52 4G e Galaxy A72

Questi smartphone di casa Samsung sono i più recenti del lotto, lanciati nel 2021 con a bordo la One UI 3.0 basata su Android 11 e già aggiornati dal colosso sudcoreano, per vie ufficiali, ad Android 13. Qualora possediate uno di questi due smartphone ma preferiate un’esperienza decisamente più vicina a quella offerta da Android stock rispetto alla ricchissima (ma piuttosto pesante) interfaccia personalizzata di Samsung, la LineageOS 20 può fare al caso vostro.

Il porting per entrambi gli smartphone, che condividono gran parte dell’hardware a partire dal SoC Snapdragon 720G di Qualcomm, è gestito dallo sviluppatore XDA riconosciuto Simon1511.

Motorola One Action e One Vision

Questi due dispositivi della casa alata sono stati presentati nel lontano 2019 con Android 9.0 Pie (aggiornati fino ad Android 11) e potevano entrambi contare sul SoC Exynos 9609. Grazie agli sviluppatori XDA riconosciuti Stricted ed npjohnson, i due smartphone stanno ricevendo le build ufficiali della LineageOS 20 basata su Android 13.

Attualmente, per entrambi gli smartphone sono disponibili le build nightly, reperibili sul portale del team di sviluppo della custom ROM.

Nokia 6.1 e 6.1 Plus

Si tratta di due smartphone di fascia medio-bassa decisamente datati (lanciati nel 2018) ma che, grazie alla LineageOS 20, potranno eseguire Android 13, deciso salto generazionale in avanti rispetto all’Android 10 con cui si è chiuso il loro supporto ufficiale.

Il porting ufficiale per entrambi gli smartphone, quindi apparentemente funzionante appieno in tutte le funzionalità di base, è gestito dagli sviluppatori XDA nojohnson e theimpulson.

Consigli prima di eseguire il flash della LineageOS 20

Prima di eseguire il flash della LineageOS 20, ricordiamo che sarà necessario eseguire una serie di passaggi fondamentali come sbloccare il bootloader dello smartphone e installare una recovery personalizzata (come potrebbe essere la TWRP); inoltre bisognerà scaricare un pacchetto GApps adatto per poter utilizzare le app di Google.

Dal momento che il modding è una procedura non esente da rischi, qualora siate alle prime armi vi sconsigliamo di effettuarlo, specie qualora lo smartphone da moddare fosse quello che andrete ad utilizzare giornalmente.

Qualora siate decisi a procedere, infine, vi consigliamo vivamente di leggere con attenzione le istruzioni di installazione e tutto il resto della documentazione riportata nelle pagine Wiki che vi abbiamo elencato in precedenza, oltre ad eseguire il backup dei vostri dati sullo smartphone prima di avviare il processo.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese e Come scegliere il nuovo smartphone, guida per non sbagliare e risparmiare