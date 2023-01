Gli autori di LineageOS, una delle ROM custom più conosciute e meglio curate nel panorama del modding su Android, hanno appena pubblicato le build LineageOS 20 basate su Android 13 per altri smartphone POCO e Xiaomi.

LineageOS 20 porta Android 13 su POCO X3, Xiaomi Mi 6 e Xiaomi Mi Mix 2

LineageOS 20 ha da poco aggiunto il supporto ufficiale per POCO X3 NFC, Xiaomi Mi 6 e Xiaomi Mi Mix 2 che ora possono beneficiare di tutte le funzionalità introdotte da Android 13.

POCO X3 NFC è stato rilasciato nel 2020 con Android 10, mentre Xiaomi Mi 6 e Mi Mix 2 sono stati presentati nel 2017 con Android 7. A seguire trovate i link alle ROM e alle istruzioni su come procedere per ogni dispositivo.

Ricordiamo che per eseguire il flash di LineageOS è necessario sbloccare il bootloader dello smartphone e installare una recovery personalizzata come TWRP, inoltre è consigliato scaricare un pacchetto GApps adatto per poter utilizzare le app di Google.

Prima di procedere è vivamente consigliato leggere attentamente le istruzioni di installazione e altra documentazione riportata nelle pagine Wiki fornite ed eseguire il backup dei dati prima di avviare il processo, poiché il modding è una pratica non priva di rischi.

Da non perdere: Come scegliere il nuovo smartphone, guida per non sbagliare e risparmiare