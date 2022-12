A distanza di pochi giorni dal rilascio del Pixel Feature Drop di dicembre è già arrivato il momento di assaggiare il prossimo importante aggiornamento: ci riferiamo ad Android 13 QPR2, la cui prima versione beta è disponibile da alcune ore.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View, infatti, non perde tempo e ha messo a disposizione dei possessori di smartphone Google Pixel supportati Android 13 QPR2 Beta 1, che ha un “peso” di circa 190 MB e porta il software alla versione T2B1.221118.006 (con le patch di sicurezza Android di dicembre).

Disponibile Android 13 QPR2 Beta 1 per i Google Pixel

La nuova beta di Android 13 è disponibile per i seguenti smartphone:

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Trattandosi di una versione beta, chi decide di installarla deve essere pronto ad affrontare alcuni bug, così come viene messo in evidenza dallo stesso team di sviluppatori, che segnala ad esempio un problema con il funzionamento dell’elenco delle app recenti e uno che riguarda la modalità Picture-in-Picture (o PiP).

Se per questi bug il team di sviluppatori non richiede una segnalazione agli utenti, in quanto sono già noti, per tutti gli eventuali altri problemi invece desidera un feedback tempestivo, in quanto è la community che a questo punto assume un ruolo fondamentale per aiutare Google a ottimizzare la nuova versione software.

Se avete uno degli smartphone Google Pixel supportati e desiderate aderire al programma beta, potete trovare la pagina ad asso dedicata seguendo questo link.

Sebbene la versione beta possa essere scaricata gratuitamente, è necessaria l’iscrizione al programma per riceverla e prima di iniziare è consigliabile eseguire un backup di tutti propri dati (potrebbero esserci, infatti, problemi durante o dopo il processo di aggiornamento).

Una volta effettuata la registrazione, si dovrebbe ricevere automaticamente un aggiornamento OTA con la nuova versione beta.