Torniamo ad occuparci dei due prossimi attesi flagship di casa OPPO, ovvero il pieghevole a libro OPPO Find N2 e il top gamma classico OPPO Find X6 Pro, protagonisti di nuove indiscrezioni nelle ultime ore.

Il pieghevole è stato avvistato su Geekbench, confermando le specifiche chiave e anticipando un lancio che appare imminente almeno in Cina. Il secondo, invece, è vittima di una fuga di notizie che mette in evidenza alcuni nuovi dettagli sul teleobiettivo periscopico di cui sarà dotato, caratteristica che lo porrà in diretta competizione con gli altri top camera-phone attesi nella prima parte del 2023.

OPPO Find N2 avvistato su Geekbench

È noto da tempo che OPPO stia lavorando per lanciare nuovi smartphone pieghevoli al fine di contrastare il dominio di Samsung in questa particolare nicchia del mercato; nello specifico, il produttore cinese è al lavoro per realizzare il proprio primo smartphone pieghevole a conchiglia, probabilmente OPPO Find N Flip, e la seconda generazione del pieghevole a libro, ovvero OPPO Find N2.

Proprio quest’ultimo, che si configurerà come successore di OPPO Find N e andrà a sfidare il Samsung Galaxy Z Fold4, è stato avvistato su Geekbench, nota piattaforma per il benchmark, suggerendo che il momento del lancio potrebbe essere molto vicino. Il passaggio sulla piattaforma, inoltre, fa sì che le specifiche chiave dello smartphone vengano confermate.

OPPO Find N2, numero di modello PGU110, sarà spinto dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 12 GB di memoria RAM, e gira con a bordo Android 13 (immaginiamo personalizzato con la ColorOS 13): sebbene non sia dotato del più recente Snapdragon 8 Gen 2, queste specifiche gli hanno consentito di totalizzare 1262 punti nel test della CPU single-core e 3902 punti nel test della CPU multi-core di Geekbench, migliorando i risultati ottenuti dal predecessore dotato dello Snapdragon 888.

OPPO Find N2 Spotted On Geekbench Ahead Of Rumoured December Launch. – Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 12GB RAM

Probabili specifiche tecniche di OPPO Find N2

Le specifiche chiave confermate dal passaggio su Geekbench, si uniscono a quelle già trapelate in precedenza, e ci consentono di abbozzare una scheda tecnica dello smartphone.

Form factor: pieghevole a libro; da aperto, molto simile a un quadrato (in pianta)

Peso: 237 grammi

Display interno: OLED LTPO pieghevole da 7,1 pollici con refresh rate variabile fino a 120 Hz

da con refresh rate fino a Display esterno: AMOLED da 5,54 pollici con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core, GPU Adreno 730 e NPU MariSilicon X

(4 nm) con CPU octa-core, GPU e NPU Memoria RAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: almeno 256 GB

Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale da 50 MP (Sony IMX890) Sensore ultra-grandangolare da 48 MP Sensore teleobiettivo da 32 MP

: Fotocamera frontale: sensore da 32 MP (presente sia nel display interno che in quello esterno)

(presente sia nel display interno che in quello esterno) Batteria: unità da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W

con supporto alla ricarica rapida a Sistema operativo: ColorOS 13 basata su Android 13

Il teleobiettivo periscopico di OPPO Find X6 Pro potrebbe surclassare la concorrenza

Ora che il 2022 è praticamente giunto al termine, i principali produttori di smartphone Android si stanno preparando al lancio della nuova generazione di top gamma che si darà battaglia nell’arco del 2023. Tra questi, rientrerà di diritto il prossimo flagship di casa OPPO, ovvero OPPO Find X6 Pro, uno smartphone che punta a sfidare, tra gli altri, lo smartphone di punta di un altro produttore cinese rivale, ovvero lo Xiaomi 13 Pro.

Tanto per OPPO quanto per Xiaomi, il 2023 dovrà essere l’anno della rivalsa, dopo un 2022 in cui i top gamma OPPO Find X5 Pro e Xiaomi 12 Pro hanno deluso le aspettative, complice anche (probabilmente) la mancanza di uno zoom periscopico; i successori di entrambi questi smartphone dovrebbero offrire un teleobiettivo periscopico anche se una nuova fuga di notizie suggerisce che la proposta di OPPO potrebbe surclassare quello di Xiaomi.

A condividere questa indiscrezione è stato il noto leaker Digital Chat Station, tramite il social network cinese Weibo (trovate il link in fonte). Se lo Xiaomi 13 Pro farà affidamento su un algoritmo per migliorare la qualità dell’immagine sul teleobiettivo periscopico, OPPO Find X6 Pro punterà tutto su un hardware di primo livello per il sensore al fine di ottenere prestazioni impressionanti, magari un sensore da 1 o 1,5 pollici per la fotocamera che verrà definita super-zoom.

Oltre allo Xiaomi 13 Pro, l’OPPO Find X6 Pro dovrà affrontare tanti altri concorrenti, tra cui il già presentato Vivo X90 Pro+ e l’inedito Samsung Galaxy S23 Ultra, tanto per citarne alcuni. Sono attese, poi, anche le armi di HONOR e di altri produttori come Motorola, ASUS e Sony, per una sfida all’ultimo zoom; in attesa che anche Apple entri nella partita con il chiacchierato iPhone 15 Ultra, primo smartphone della mela morsicata che potrebbe offrire un teleobiettivo periscopico.

Presunte specifiche tecniche di OPPO Find X6 Pro

Come detto, OPPO Find X6 Pro sarà il successore di OPPO Find X5 Pro (trovate qui la nostra recensione) e dovrebbe presentare specifiche da vero top gamma.

Display: OLED LTPO E6 da 6,7” con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz

da con risoluzione e refresh rate SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core, GPU Adreno 740 e NPU MariSilicon X2

(4 nm) con CPU octa-core, GPU e NPU Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore tripla co-ingegnerizzata con Hasselblad Sensore principale da 1” con risoluzione 50 MP (Sony IMX989) Sensore ultra-grandangolare da 50 MP Teleobiettivo periscopico da 50 MP (zoom ottico)

co-ingegnerizzata con Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP

Batteria: unità da 5000 mAh Supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W Supporto alla ricarica wireless a 50 W

Sistema operativo: ColorOS 13 basata su Android 13

Quando arriveranno i due prossimi flaghsip di casa OPPO?

Il primo dei due flagship OPPO ad essere presentato sarà quasi certamente il pieghevole OPPO Find N2, atteso, almeno sul mercato cinese, in tre colorazioni (nero, bianco e verde) già prima della fine del 2022. Al pari del predecessore, dovrebbe poi essere commercializzato anche su altri mercati, tra cui quello europeo.

OPPO Find X6 Pro, invece, dovrebbe essere accompagnato dagli altri modelli che comporranno la gamma (probabilmente OPPO Find X6 e OPPO Find X6 Lite) e fare il suo esordio all’inizio del 2023, più precisamente tra la seconda metà del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo.

