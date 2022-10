OPPO si appresta a rinnovare la sfida ai pieghevoli Samsung con Find N2

Quello degli smartphone pieghevoli è un segmento di mercato ancora molto giovane e da qualche anno a questa parte ha in Samsung un vero e proprio punto di riferimento, tuttavia il primo tentativo compiuto lo scorso anno con l’apprezzatissimo OPPO Find N è bastato ad OPPO per scalare parecchie posizioni e — nel giudizio di qualche addetto ai lavori — insidiare il primato di Samsung, perlomeno in termini di bontà del prodotto (per i numeri, visto l’anticipo con cui si è mosso, il produttore sudcoreano ha ancora un vantaggio considerevole). Per questo motivo, c’è già da mesi tantissima curiosità attorno al primo pieghevole a conchiglia marchiato OPPO e al successore del primo modello, che dovrebbe rispondere al nome di OPPO Find N2.

Ebbene, dopo che nella giornata di ieri vi avevamo segnalato l’ultima indiscrezione relativa alle presunte specifiche tecniche del modello clamshell, quest’oggi ci sono delle altre voci provenienti dalle stesse latitudini — anzi esattamente dalla stessa fonte — sul futuro pieghevole di punta a marchio OPPO.

Probabili specifiche tecniche di OPPO Find N2

Partiamo con il dire che il primo OPPO Find N era stato presentato durante l’Inno Day 2021 della casa cinese, tenutosi il 14 e il 15 dicembre, e che i report più recenti vorrebbero il produttore intenzionato a sfruttare proprio il mese di dicembre 2022 per l’annuncio del proprio secondo smartphone pieghevole; viste le tempistiche e considerato il modus operandi del principale concorrente in questa categoria (Samsung), non si può escludere una presentazione di coppia degli smartphone attualmente identificati come OPPO Find N Flip e OPPO Find N2.

Se del primo vi avevamo parlato un giorno fa grazie a quanto pubblicato dal leaker Digital Chat Station, sempre molto attivo sulla piattaforma Weibo, la stessa fonte ha deciso di condividere anche le informazioni in suo possesso in riferimento alle probabili specifiche tecniche del secondo.

A detta del noto informatore, OPPO Find N2 metterà a disposizione degli utenti uno schermo interno principale di tipo OLED LTPO con una diagonale di 7,1 pollici e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (ovviamente di tipo dinamico), confermando quindi le caratteristiche e le proporzioni che hanno permesso al modello attuale di raccogliere tanti consensi. Le prestazioni dello smartphone dovrebbero essere affidate alla Mobile Platform Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, la stessa del modello a conchiglia e un bel salto in avanti rispetto allo Snapdragon 888 del primo modello.

La fonte riferisce altresì di uno smartphone realizzato in pelle a uso degli ingegneri di OPPO, laddove la maggior parte dei prototipi di produzione fanno uso di un più comune vetro. A proposito di conferme, Digital Chat Station riporta che il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sarebbe ancora una volta di tipo fisico e posizionato sul lato destro del dispositivo. Infine, per quanto riguarda la batteria, pare che il team di OPPO abbia scelto di confermare i 4.520 mAh del primo modello, concentrandosi piuttosto su altri due aspetti altrettanto importanti: un’ottimizzazione che garantisca la copertura senza fatica di una giornata intera di utilizzo e un lavoro finalizzato alla riduzione del peso complessivo dello smartphone (il primo modello ferma l’ago della bilancia a 275 grammi).

Com’è evidente, queste specifiche tecniche non sono ancora complete — mancano all’appello, tra le altre cose, il comparto fotografico e la parte software —, né sono ancora arrivate conferme tali da poterle dare per certe. Tutto questo per dire che per adesso siamo ancora nel campo delle mere indiscrezioni. In mancanza di smentite, comunque, pare che OPPO abbia scelto di confermare quanto di buono fatto lo scorso anno e di lavorare di fino per arrivare ad un prodotto ancora più convincente.

