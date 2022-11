Il produttore cinese Vivo ha da poco annunciato ufficialmente i nuovi membri della serie X, Vivo X90, X90 Pro e X90 Pro+, tre smartphone che migliorano su tutta la linea i predecessori che compongono la famiglia Vivo X80.

Tutti e tre questi smartphone possono contare su SoC recentissimi e di fascia top: mentre i modelli X90 e X90 Pro sono plasmati attorno al nuovo SoC top gamma di casa MediaTek, ovvero il Dimensity 9200, il modello di punta X90 Pro+ può contare sullo Snapdragon 8 Gen 2, presentato solo una settimana fa da Qualcomm. Per il resto, tutti e tre offrono display AMOLED a 120 Hz, una fotocamera principale da 50 MP ed arrivano sul mercato basati nativamente su Android 13.

Vivo X90 Pro+ è il top della gamma e sfrutta lo Snapdragon 8 Gen 2

Il nuovo Vivo X90 Pro+ è indubbiamente il modello di punta della serie X del produttore cinese, definito dalla stessa Vivo come il “re dei sensori da un pollice”; sebbene non sia il primo smartphone con il sensore IMX989 di Sony da 50 megapixel, gli ingegneri di Vivo hanno fatto in modo di migliorarlo per renderlo speciale.

L’obiettivo, che ha un’apertura f/1.75, presenta un elemento in vetro di alta qualità con numero di Abbe pari a 81,6 ed è rivestito con la Zeiss T* che riduce i riflessi e le immagini fantasma. Il sensore da 1” ha un’area fotosensibile più ampia del 77% rispetto a quella a disposizione del sensore principale del predecessore Vivo X80 Pro.

Ad affiancare il sensore principale, in un comparto fotografico quadruplo collocato in un oblò sulla parte posteriore (con trama in ecopelle), troviamo due teleobiettivi, uno classico e uno periscopico, rispettivamente da 50 (per lo zoom ottico 2x) e 64 megapixel (per lo zoom ottico 3x), e un sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel. Al netto dell’ultra-grandangolare, gli altri tre sensori sono stabilizzati otticamente.

Vivo X90 Pro+ è in grado di registrare video in 8K a 30 fps ed ha anche la modalità RAW a 14 bit, oltre a supportare Dolby Vision e LOG. Inoltre, consente di calibrare la fotocamera grazie a funzionalità messe a punto con Zeiss (che cura le ottiche sue e dei fratelli).

A dominare il frontale troviamo un display AMOLED LTPO 4 (il Samsung E6) da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ (in 20:9), refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco da 1800 nit, che si curva sui bordi laterali ed è interrotto unicamente da un foro circolare centrato che ospita la fotocamera anteriore da 32 megapixel, punto in comune coi fratelli minori. Sotto al display, è ospitato un lettore delle impronte digitali ultrasonico.

Il vero punto di forza di questo smartphone, tuttavia, è il SoC scelto dal produttore cinese, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato con 12 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0), e tenuto a bada da una camera di vapore da 8900 mm2 per mantenere stabili le prestazioni durante l’utilizzo, anche intenso. Vivo ha anche aggiunto il proprio ISP Vivo V2 per gestire al meglio l’elaborazione delle immagini.

Tra le altre specifiche, troviamo un comparto connettività completissimo (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen1 con uscita video, GPS dual-band, NFC, IR), il supporto alle reti 5G su due nano-SIM, l’audio stereo e in alta qualità (32 bit) e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Chiudono il pacchetto un pacco batterie da 4700 mAh (sono due celle) con supporto alla ricarica rapida, via cavo a 80 W (ricarica completa in 33 minuti) e wireless a 50 W, e il sistema operativo che, almeno in Cina, è la Origin OS 3 basata su Android 13: al di fuori dalla Cina, l’interfaccia sarĂ la recente Funtouch OS 13 (anch’essa basata su quella che, ad oggi, è l’ultima release del robottino verde).

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo Vivo X90 Pro+.

Dimensioni: 164,4 x 75,3 x 9,7 mm

x x Peso: 221 grammi

Display: AMOLED LTPO 4 da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ in 20:9 curvo ai bordi 1 miliardo di colori Dolby Vision , HDR10+ LuminositĂ di picco: 1800 nit Refresh rate adattivo fino a 120 Hz

da con risoluzione in 20:9 curvo ai bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore quadrupla con ottiche Zeiss Sensore principale da 1” a risoluzione 50,3 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX598) da 48 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114° e autofocus Teleobiettivo periscopico) da 64 MP (f/3.5) per lo zoom ottico 3,5x con PDAF e OIS Sensore teleobiettivo (Sony IMX758) da 50 MP (f/1.6) per lo zoom ottico 2x con OIS Registra video fino a 8K @ 30fps o 4K @ 60 fps (in formato RAW a 14-bit)

con Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), 32-bit /192 kHz

(doppio speaker), /192 kHz Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G ConnettivitĂ : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , IR , USB Type-C 3.2 Gen 1 (uscita video)

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , , (uscita video) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimitĂ , bussola , luce ambientale

, , , , Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unitĂ da 4700 mAh Ricarica rapida cablata a 80 W (da 0% a 100% in 33 minuti) Ricarica rapida wireless a 50 W

Sistema operativo: Origin OS 3 basata su Android 13

Vivo X90 Pro: Dimensity 1200 e alcuni punti in comune col fratello maggiore

Sebbene esteticamente tutti e tre i modelli siano molto simili, rispetto al modello di punta, il Vivo X90 Pro è plasmato sulla recente piattaforma top gamma di casa MediaTek, ovvero il Dimensity 9200, affiancato dalla GPU Immortalis-G715 di ARM e, ancora una volta, dall’ISP Vivo V2.

Analizzando poi la scheda tecnica, possiamo notare come lo smartphone risulti leggerissimamente più compatto e leggero, nonostante il display sia ancora una volta un AMOLED da 6,78 pollici curvo ai bordi: in questo caso, però, la risoluzione scende a 1,5K, la luminosità di picco scende a 1300 nit e il refresh rate non è più adattivo, pur rimanendo a 120 Hz.

Un’altra grossa differenza si registra nel comparto fotografico che perde un sensore (il teleobiettivo periscopico) e rinuncia alla ultra-grandangolare da 48 megapixel, rimpiazzata con un’altra da 12 megapixel. Invariati il sensore principale, il teleobiettivo per lo zoom ottico 2x e la fotocamera anteriore.

Anche l’audio è leggermente visto al ribasso: pur mantenendo speaker stereo, non è supportato l’audio a 32 bit (si scende a 24 bit). Il lettore delle impronte digitali sotto al display, stavolta, è ottico e non ultrasonico.

L’ultima lampante differenza si coglie guardando i dati della batteria: Vivo X90 Pro ha una batteria leggermente più capiente e, pur supportando la ricarica wireless rapida a 50 W, fa meglio del fratello maggiore per quanto concerne la ricarica cablata, spingendosi fino a 120 W che consentono allo smartphone di ricaricarsi dallo 0% al 50% in soli 8 minuti.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo Vivo X90 Pro.

Dimensioni: 164,1 x 74,5 x 9,3 mm

x x Peso: 215 grammi

Display: AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (1260 x 2800 pixel) in 20:9 curvo ai bordi 1 miliardo di colori HDR10+ LuminositĂ di picco: 1300 nit Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (1260 x 2800 pixel) in 20:9 curvo ai bordi SoC: MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Immortalis-G715 e ISP Vivo V2

(4 nm) con CPU octa-core e GPU e ISP Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore tripla con ottiche Zeiss Sensore principale da 1” (Sony IMX989) a risoluzione 50,3 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX663) da 12 MP (f/2.0) con angolo di visione a 108° e autofocus Sensore teleobiettivo (Sony IMX758) da 50 MP (f/1.6) per lo zoom ottico 2x con OIS Registra video fino a 8K @ 30fps o 4K @ 60 fps

con Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit /192 kHz

(doppio speaker), /192 kHz Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G ConnettivitĂ : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , IR , USB Type-C 3.2

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimitĂ , bussola , luce ambientale

, , , , Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unitĂ da 4870 mAh Ricarica rapida cablata a 120 W (da 0% a 50% in 8 minuti) Ricarica rapida wireless a 50 W

Sistema operativo: Origin OS 3 basata su Android 13

Vivo X90 è il modello d’ingresso della gamma: stessa potenza del Pro, meno fronzoli

Ultimo della rassegna è il minore dei tre, anche se come dimensioni è praticamente identico agli altri due: Vivo X90 è sostanzialmente un X90 Pro che non ci ha creduto fino in fondo.

Col fratello maggiore condivide buona parte della scheda tecnica (display, SoC, fotocamera anteriore, comparto audio, connettivitĂ ) ma ha alcune specifiche decisamente riviste (al ribasso).

Tanto per cominciare, è l’unico del lotto disponibile anche nel taglio da 128 GB di memoria che, tuttavia, sarà più lento rispetto a tutti gli altri (UFS 3.1 contro UFS 4.0); la porta USB-C, stavolta, è 2.0 e non 3.2 come sui fratelli maggiori.

Quasi del tutto diverso è il comparto fotografico di Vivo X90, sempre con ottiche Zeiss, costituito da tre sensori di cui il solo ultra-grandangolare è lo stesso del modello Pro. Per il resto, troviamo un sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel per lo zoom ottico 2x.

Il modello “liscio”, inoltre, è l’unico del lotto certificato IP64 e non IP68. L’ultima differenza che salta all’occhio è la mancanza del supporto alla ricarica wireless.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo Vivo X90.

Dimensioni: 164,1 x 74,4 x 8,5 mm (retro in vetro) o 8,9 mm (retro in eco-pelle)

x x (retro in vetro) o (retro in eco-pelle) Peso: 196 grammi (vetro) o 200 grammi (eco-pelle)

(vetro) o (eco-pelle) Display: AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (1260 x 2800 pixel) in 20:9 curvo ai bordi 1 miliardo di colori HDR10+ LuminositĂ di picco: 1300 nit Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (1260 x 2800 pixel) in 20:9 curvo ai bordi SoC: MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Immortalis-G715 e ISP Vivo V2

(4 nm) con CPU octa-core e GPU e ISP Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0)

(UFS 3.1), o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore tripla con ottiche Zeiss Sensore principale (Sony IMX866) da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX663) da 12 MP (f/2.0) con angolo di visione a 108° e autofocus Sensore teleobiettivo (Sony IMX663) da 12 MP (f/2.0) per lo zoom ottico 2x Registra video fino a 4K @ 60 fps

con Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit /192 kHz

(doppio speaker), /192 kHz Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G ConnettivitĂ : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , IR , USB Type-C 2.0

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimitĂ , bussola , luce ambientale

, , , , Certificazione: IP64 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unitĂ da 4810 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W (da 0% a 50% in 8 minuti)

con supporto alla ricarica rapida cablata a (da 0% a 50% in 8 minuti) Sistema operativo: Origin OS 3 basata su Android 13

DisponibilitĂ e prezzi dei nuovi Vivo X90

I nuovi Vivo X90 e X90 Pro sono giĂ disponibili al pre-ordine, in Cina, a partire da oggi, mentre il Vivo X90 Pro+ sarĂ disponibile al pre-ordine a partire dal prossimo 28 novembre; per tutti e tre i modelli, le vendite inizieranno ufficialmente il prossimo 6 dicembre.

Di seguito riportiamo i prezzi di questi smartphone, che variano in base al modello e alla configurazione di memoria.

Vivo X90 arriva in tre colorazioni, nero, rosso e blu, e in quattro configurazioni di memoria: Configurazione 8+128 GB al prezzo di 3699 yuan (circa 504 euro al cambio attuale) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 3999 yuan (circa 544 euro al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 4499 yuan (circa 612 euro al cambio attuale) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 4999 yuan (circa 680 euro al cambio attuale)

arriva in tre colorazioni, nero, rosso e blu, e in quattro configurazioni di memoria: Vivo X90 Pro arriva in due colorazioni, nero e rosso, e in due configurazioni di memoria: Configurazione 8+256 GB al prezzo di 4999 yuan (circa 680 euro al cambio attuale) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 5999 yuan (circa 817 euro al cambio attuale)

arriva in due colorazioni, nero e rosso, e in due configurazioni di memoria: Vivo X90 Pro+ arriva in due colorazioni, China Red e Original Black, e in due configurazioni di memoria: Configurazione 12+256 GB al prezzo di 6499 yuan (circa 885 euro al cambio attuale) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 6999 yuan (circa 953 euro al cambio attuale)

arriva in due colorazioni, China Red e Original Black, e in due configurazioni di memoria:

Infine, segnaliamo che Vivo non ha comunicato dettagli circa la disponibilità internazionale e i prezzi (che ipotizziamo molto salati) su altri mercati; visto l’arrivo anche in Europa dei predecessori, è molto probabile che queste informazioni possano essere divulgate dal produttore cinese nelle prossime settimane.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese